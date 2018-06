Lercher zu 60-Stunden-Woche: „Strache über Strache: Bin der einzige, der Gesetz versteht, alle anderen irren“

FPÖ-Chef erklärt in ZIB 2, dass eigene Sozialministerin und alle Experten keine Ahnung haben – Österreicher wissen aber, dass 60-Stunden-Woche Lohn- und Gesundheitsraub bedeutet

Wien (OTS/SK) - Mit Erstaunen reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher auf den gestrigen ZIB 2-Auftritt von FPÖ-Chef und Vizekanzler Strache in Sachen 60-Stunden-Woche. „Es ist gut zu wissen, dass wir mit Strache jemanden haben, der als österreichweit anerkannter Spezialist für Geheimsprache als einziger in der Lage ist, die Mysterien des schwarz-blauen 60-Stunden-Gesetzes zu entschlüsseln. Nach Tagen, die von gegensätzlichen Interpretationen und widersprüchlichen Aussagen geprägt waren, haben wir jetzt Klarheit gewonnen: Strache glaubt tatsächlich, dass er der einzige in ganz Österreich ist, der das Gesetz versteht und dass alle andere irren und keine Ahnung haben - die eigene Sozialministerin genauso wenig wie ArbeitsrechtsexpertInnen und die ÖsterreicherInnen, die sich zu Recht vor dem schwarz-blauen Arbeitszeitmonster samt Lohn- und Gesundheitsraub fürchten“, betont Lercher heute, Donnerstag. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Während Strache seinen eigenen MinisterInnen, seinen WählerInnen und den ArbeitnehmerInnen in den Rücken fällt, steht die SPÖ ohne Wenn und Aber auf der Seite der Menschen, die es sich nicht verdient haben, von Kurz und Strache das Hackeln bis zum Umfallen aufgezwungen zu bekommen.“ ****

Fraglich bleibt für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer, „ob es überhaupt noch jemanden gibt, der auf Straches Fake-News hereinfällt. Strache war in seinem politischen Leben schon alles: Zum Beispiel selbsterklärter Anwalt der Arbeitnehmer, der sich in Windeseile als Arbeiterverräter entpuppt sowie größter Kritiker des ‚asozialen und leistungsfeindlichen‘ (Copyright: Strache) 12-Stunden-Arbeitstages und dann plötzlich größter Fan der Arbeitszeiterhöhung. Dass FPÖ-Sozialministerin Hartinger-Klein längst bestätigt hat, dass es keine Freiwilligkeit bei der 60-Stunden-Woche gibt, ignoriert Strache auf seinem Besserwissertrip genauso wie den Umstand, dass IV-Präsident Kapsch längst zugegeben hat, dass die Arbeitnehmer durch die Arbeitszeiterhöhung um ihre Überstundenzuschläge gebracht werden. Unangefochten von Wahrheit und Fakten bleibt Strache dabei: Alle außer ihm haben das Gesetz nicht gelesen oder nicht verstanden. Aber Strache täuscht sich gewaltig. Die ÖsterreicherInnen haben längst verstanden: Konzernkanzler Kurz und Wählerverräter Strache wollen ihnen eine unsoziale 60-Stunden-Woche aufzwingen, bei der Löhne, Gesundheit und Familienleben auf der Strecke bleiben“, betont Lercher. (Schluss) mb/mr

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493