„Unterwegs in Österreich“ am 22. Juni aus Krimml

„Guten Morgen Österreich“ mit Eva Pölzl und Lukas Möschl, „Daheim in Österreich“ mit Lukas Schweighofer

Wien (OTS) - Zum Abschluss der Salzburg-Woche am Freitag, dem 22. Juni 2018, begrüßen Eva Pölzl und Lukas Möschl die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ und Lukas Schweighofer um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Krimml.

Freitag, 22. Juni

„Guten Morgen Österreich“ aus Krimml

Joe Fischler hatte einst eine erfolgreiche Anwaltskanzlei, doch er war im Innersten seines Herzens nicht glücklich mit seinem Job. Er verkaufte alles und tat dann das, was er immer wollte: Krimis schreiben. Bereits sein zweites Werk ist im Handel – und auch das ist auf dem Weg zum Bestseller.

„Daheim in Österreich“ aus Krimml

Zu Gast in „Daheim in Österreich“ ist Jogl Brunner. Der gebürtige Salzburger stand früher mit seinem Bruder Charly als Brunner & Brunner auf der Bühne. Mittlerweile ist er als Solokünstler unterwegs und präsentiert zwei seiner aktuellen Musikvideos.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at