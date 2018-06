Chancen, Möglichkeiten & Grenzen nach der DSGVO

Experten diskutieren beim Lindecampus Praxistag „Das neue Datenschutzrecht“ am 11. September in Wien

Wien (OTS) - Am 25. Mai ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der EU in Kraft getreten. Seitdem gibt es laut ersten Medienberichten einen regelrechten Ansturm der Bürger auf die jeweiligen Behörden. Es ist also nur eine Frage der Zeit bis Unternehmen Rede und Antwort stehen müssen. Beim Lindecampus Praxistag „Das neue Datenschutzrecht“ am 11. September 2018 in Wien diskutieren namhafte Datenschutz-Experten offene Fragen, berichten über den aktuellen Verlauf ihrer Datenschutzprojekte und zeigen Chancen, Möglichkeiten sowie Grenzen der Umsetzung der DSGVO im Arbeitsalltag auf.

Was bedeuten Betroffenenrechte wie die Auskunft und Löschung von Daten in der Praxis? Wie hoch ist das Risiko für Schadenersatz und Sammelklagen? Wie gelingt die rechtssichere Dokumentation im Unternehmen und was ist bei Bildverarbeitung und Videoüberwachung zu beachten? Der Lindecampus Praxistag „Das neue Datenschutzrecht“ konzentriert sich auf die besonderen Anforderungen der betrieblichen Datenverwendung und auf ausgewählte Schwerpunktthemen, die in der Praxis von besonderer Bedeutung sind. Dazu gehört auch die heikle Frage „Altbestände – verschweigen oder bereinigen?“ sowie der besonders sensible Umgang mit Mitarbeiterdaten im Konzern.

Das Referententeam im Überblick:

Dr. Ronald Bresich, LL.M. Referent in der Datenschutzabteilung des Verfassungsdienstes des BMVRDJ und in der Geschäftsstelle des Datenschutzrates

RA Mag. Karin Bruchbacher, Rechtsanwältin bei PHH Rechtsanwälte und zertifizierte Datenschutzbeauftragte

RA Mag. Markus Dörfler, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte

RA Dr. Lukas Feiler, SSCP, CIPP/E, Leiter des Teams für IT-Recht bei Baker McKenzie

Mag. Judith Leschanz, Leiterin der Abteilung National Data Privacy bei der A1 Telekom Austria AG

RA Dr. Mathias Preuschl, Rechtsanwalt und Partner bei PHH Rechtsanwälte

Dr. Eckhard Riedl, Leiter der Datenschutzabteilung im Verfassungsdienst des BMVRDJ und Ersatzmitglied des Datenschutzrates

Mag. Renate Riedl, LL.M., CIPM, Data Privacy Managerin

