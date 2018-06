ORF III am Freitag: Auftakt zum Donauinselfest 2018 mit Live-Übertragungen von Festbühne und FM4-Bühne

Mit österreichischen und internationalen Acts wie Wanda, Rea Garvey, Yasmo & die Klangkantine, Alle Farben, Mavi Phoenix und Antilopen Gang

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information wird wieder zum Festivalsender Österreichs und überträgt von Freitag, dem 22., bis Sonntag, den 24. Juni 2018, live-zeitversetzt die besten Konzerte der Festbühne und erstmals auch von der FM4/Planet.tt-Bühne des Donauinselfests 2018 (weitere Infos zum ORF-Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at).

Den Auftakt zu den Live-Übertragungen am Freitag macht ein „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr), live von der Donauinsel. Ani Gülgün-Mayr präsentiert eine Vorschau auf die Festivaltage und trifft u. a. STS-Legende Gert Steinbäcker zum persönlichen Gespräch, der mit unvergesslichen Hits wie „Großvater“ und „Und irgendwann bleib i dann dort“ am Samstag auf der Radio-Wien-Festbühne zu erleben ist – und live-zeitversetzt in ORF III (Samstag, 23. Juni, 21.35 Uhr). Außerdem angekündigt haben sich Liedermacher Konstantin Wecker und Dialektmusikerin Birgit Denk, die am Samstag Ani Gülgün-Mayr ablöst und für ORF III als Moderatorin im Einsatz ist.

Danach folgen in „ORF III LIVE“ die Top-Acts vom Donauinselfest 2018, beginnend mit „Yasmo & die Klangkantine“ (20.15 Uhr), live-zeitversetzt von der FM4-Bühne. Die Austro-Rapperin und Poetry-Slammerin ist eine der bekanntesten Musikerinnen der österreichischen Rapszene. Ihr jüngstes, 2017 erschienenes Album hat sie gemeinsam mit der Big Band Klangkantine aufgenommen, die auch beim diesjährigen Donauinselfest an ihrer Seite musizieren wird. Weiter geht es mit dem Berliner Star-DJ „Alle Farben“ (21.05 Uhr) von der Ö3-Festbühne, der mit Hits wie „Please Tell Rosie“ und „Little Hollywood“ die Charts im Sturm eroberte. Irisches Flair mit rockigen Klängen versprüht danach „Rea Garvey“ um 21.50 Uhr. Der ehemalige Frontmann der Band Reamonn konnte auch nach deren Welthit „Supergirl“ große Erfolge erzielen – auch seine Solosingles wie „Can’t Say No“ haben es an die Spitzen der Hitparaden geschafft. Für seinen neuesten Coup „Is It Love?“ vom aktuellen Album „Neon“ holte er sich Kool Savas mit ins Boot. Ohne den Rapper, dafür mit Band, bringt er die Festbühne zum Beben.

Ebenfalls laut wird es danach mit Wanda, einem der aktuell erfolgreichsten Austropop-Exporte, deren Hits weit über die Landesgrenzen in den Charts landen: Ab 22.55 Uhr zeigt ORF III das Konzert der Kultband live-zeitversetzt von der Ö3-Festbühne. Natürlich mit dabei: Ohrwürmer wie „Bologna“, „Auseinandergehen ist schwer“ und „Bussi Baby“ sowie die aktuellen Songs „Columbo“ und „Weiter, weiter“.

Anschließend geht es nochmals zurück auf die FM4-Bühne zum Deutschrap der Antilopen Gang (0.15 Uhr). Mit ihrem zweiten Album „Anarchie und Alltag“ schafften sie von null auf eins den Einstieg in die deutschen Albumcharts – und auch eine Nominierung für den Echo in der Kategorie „Kritikerpreis national“ gab es dafür. Zum Abschluss zeigt ORF III „Mavi Phoenix“ (1.30 Uhr) ebenfalls von der FM4-Bühne. Die junge Künstlerin bricht mit gängigen Vorurteilen und nimmt mit einer Mischung aus Hip-Hop und Urban Pop das musikalische Ruder selbst in die Hand.

ORF III überträgt auch an den nachfolgenden zwei Tagen, am Samstag, dem 23. Juni, und am Sonntag, dem 24. Juni, zahlreiche Acts von der Fest- sowie FM4-Bühne. Weitere Informationen dazu auf http://presse.ORF.at.

