BM Hofer nach Kreislaufkollaps auf dem Weg der Besserung

Wien (OTS) - Nach dem am Dienstagabend erlittenen Kreislaufkollaps ist Bundesminister Norbert Hofer bereits auf dem Wege der Besserung. „Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Einsatzkräften bedanken, die mir in dieser Situation geholfen haben. Auf Anraten der Ärzte habe ich die Termine dieser Woche abgesagt, damit ich mich vollständig erholen kann“, so der Minister, der darum bittet, seine Privatsphäre zu respektieren.



Norbert Hofer erlitt am Dienstag einen Kreislaufkollaps, als er am offenen Fenster seiner Wohnung telefonierte. Die Rettungskette wurde rasch in Gang gesetzt. Es war keine Mitnahme in ein Krankenhaus erforderlich. Minister Hofer hat in Wien übernachtet und ist Mittwochvormittag auf Anraten der Ärzte ins Burgenland gefahren, um sich zu erholen.

