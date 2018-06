NEOS Wien/Emmerling: Grüne machen sich mit Stadtstraße völlig unglaubwürdig

Bettina Emmerling: „Gegen Lobautunnel, aber für die Stadtstraße – die Haltung der Grünen macht keinen Sinn!“

Wien (OTS) - Die Entscheidung für die sogenannte Stadtstraße in der Donaustadt zeigt für NEOS Wien Verkehrssprecherin Bettina Emmerling einmal mehr, dass vor allem die Grünen konzeptlos und unglaubwürdig agieren: „Die Stadtstraße macht nur in Kombination mit dem Lobautunnel Sinn. Gegen das eine Projekt demonstrieren und das andere Projekt durchwinken und im eigenen Ressort vorantreiben – das ist einfach unglaubwürdig. Die Entlastung der Ortskerne wäre auch durch lokale kostengünstige Umfahrungen möglich und auch dringend notwendig – eine Autobahn mitten durch den Bezirk ist aber der falsche Ansatz. Was die Donaustadt am dringendsten braucht, sind massive Investitionen in den öffentlichen Verkehr!“

NEOS Wien arbeiten mit einem Verkehrsexperten gerade an einem umfangreichen Detailkonzept für den öffentlichen Verkehr in Floridsdorf und der Donaustadt, das im September präsentiert wird. Heute Donnerstag findet dazu ein öffentliches Bürgerforum statt: Hotel Park Inn, Wagramer Straße 16-18 um 19 Uhr.

