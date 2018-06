Schwarzmann präsentiert neue Bäuerinnen-Homepage

www.baeuerinnen.at wurde als Bundesportalseite neu aufgestellt

Wien (OTS) - "Von den rund 414.000 in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Arbeitskräften in Österreich sind rund 46% Frauen. Sie sind das Rückgrat des bäuerlichen Familienbetriebes, der Dreh- und Angelpunkt zwischen Betrieb und Familien und unverzichtbar für die heimische Landwirtschaft. Mit dem Relaunch der Bäuerinnen-Homepage wollen wir die Leistungen und Vielfalt dieser Frauen sowie ihrer Vertretung in Österreich in ansprechender Form präsentieren. Die neue Website soll ein Informations- und Serviceportal für alle Frauen in der Landwirtschaft sowie für interessierte Konsumentinnen und Konsumenten sein", betonte Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann bei der Präsentation.

Mehr Service und Übersichtlichkeit

"Was bereits gut ist, kann man immer noch besser machen. Unter dieser Vorgabe haben wir uns an die Arbeit gemacht und eine Generalüberholung der bestehenden Homepage gestartet. www.baeuerinnen.at präsentiert sich nun in einem modernen Layout. Die Themengliederung, Seiteninhalte und visuelle Gestaltung haben wir für die Nutzung von Smartphones und Tablets optimiert. Mit unserer neuen Webseite wollen wir über die Vielfalt der Bäuerinnenarbeit informieren und gleichzeitig eine Verbindung zur Landwirtschaft, zur Natur, zu Lebensmitteln und zu einem nachhaltigen Lebensstil vermitteln. Wir haben eine bundesweite Portalseite angelegt, die noch mehr Informationen sowie einen schnelleren Zugriff auf Artikel und gleichzeitig noch mehr Übersichtlichkeit und Service bietet", erläutert Schwarzmann.

Rechtsfragen für Frauen in der Landwirtschaft

Ein besonderes Service bietet der Menüpunkt Rechte der Frau in der Landwirtschaft. Hier werden aus der Sicht der Praxis wichtige Rechtsfragen behandelt, angefangen von der Hofübergabe, Mutterschaft, Kindergeld, Pension bis hin zu Pflege eines Angehörigen und wichtigen Fragestellungen rund um das Testament und Erbrecht. Schwarzmann: "Damit wollen wir allen Bäuerinnen erste Informationen liefern und sie motivieren, dass sie auch eine Rechtsberatung in den Landwirtschaftskammern in Anspruch nehmen".



Aktuelle Projekte: Bäuerinnen-Charta und ZAMm-Bildungsprojekt

Aktuelle Informationen zu Themenschwerpunkten der ARGE Bäuerinnen, wie etwa Bäuerinnen-Charta oder ZAMm-Bildung sowie Broschüren runden das Angebot auf der neuen Homepage ab. Mit der "Charta für partnerschaftliche Interessenvertretung" will die ARGE Österreichische Bäuerinnen eine gleichwertige Beteiligung von Bäuerinnen und Bauern in allen land- und forstwirtschaftlichen Interessenvertretungen und Verbänden erreichen. Leitende Positionen in bäuerlichen Organisationen und Gremien sollen gleichwertig besetzt werden. Das Ziel ist ein Frauenanteil von mindestens 30% in Führungsfunktionen.

"Engagierte Bäuerinnen, die für ihre Interessen aufstehen, sind unverzichtbar. Mit ZAMm unterwegs wollen wir diese Bäuerinnen ansprechen. Das Herzstück dieses Bildungsprojektes ist der Zertifikatslehrgang 'Professionelle Vertretungsarbeit im ländlichen Raum'. Hier bekommen Bäuerinnen das nötige Rüstzeug für ihre Arbeit. Unser Land braucht starke Frauen für eine erfolgreiche Entwicklung der Bauernhöfe und Regionen. Engagierte Bäuerinnen, die Weiterbildung als Chance sehen, Bäuerinnen die mitreden und sich für ihre Anliegen stark machen, sind wichtige Stützen für den Betrieb und für das Land", so Schwarzmann.

Bäuerinnen im Dialog mit Stadt und Land

"In Österreich werden Vielfalt und Innovationen auf den Höfen in Österreich sehr stark von den Frauen in der Landwirtschaft geprägt. Ein wichtiger Teil der Bäuerinnenarbeit liegt im Dialog mit den Konsumentinnen und Konsumenten. Wir sind authentische und glaubwürdige Partnerinnen, wenn es um Fragen rund um Lebensmittel, Natur und Umwelt geht. Umso wichtiger ist eine übersichtliche Informations- und Serviceplattform, die Einblicke in die umfassende und vielfältige Lebenswelt der Bäuerinnen gibt und anregt, mit Bäuerinnen und Landfrauen in Kontakt zu treten und den Dialog in Stadt und Land zu verbreitern", betont die Bundesbäuerin. (Schluss)

