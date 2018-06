Schwerer Arbeitsunfall auf Baustelle

Wien (OTS) - Am 20.06.2018 stürzte gegen 15:15 Uhr ein 35-jähriger Bauarbeiter während Eisenarbeiten von einer Leiter. Der Unfall ereignete sich auf einer Baustelle in der Flugfeldstraße (22. Bezirk). Bei dem Sturz zog sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen am Oberkörper zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Polizei und Arbeitsinspektorat überprüfen den Vorfall auf mögliche rechtliche Konsequenzen.

