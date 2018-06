ORF Radio Niederösterreich-Bühne beim Donauinselfest 2018

u.a. mit Gary Lux, Voxxclub, Münchener Freiheit und Francine Jordi

St. Pölten (OTS) - 17 Konzerte mit zahlreichen Publikumslieblingen umfasst das Programm auf der Radio NÖ-Bühne beim Donauinselfest 2018 – präsentiert wird es von Elisabeth Engstler sowie den Radio NÖ-Moderatoren Andreas Hausmann (Freitag) und Claudio Schütz (Samstag und Sonntag).

*Freitag, 22. Juni:

Mit Gary Lux („Kinder dieser Welt“) und Nathan Trent („Running on Air“) eröffnen zwei Künstler den Konzertreigen, die Österreich beim Eurovision Song Contest vertreten haben. Danach folgen Sängerin und ORF III-Moderatorin Birgit Denk („Tua weida“) sowie Sänger und Entertainer Andreas Steppan – alle werden von ihren Bands begleitet.

Zum Abschluss des Abends folgt ein „Best of I am from Austria“ mit Andreas Steppan, Elisabeth Engstler und Ensemblemitgliedern der Vereinigten Bühnen Wien.

*Samstag, 23. Juni:

Partystimmung prägt das Konzertangebot am Samstag – „Die Wilden Kaiser“ mit ihrem Crossover und die Gewinner des Rock Island Contest machen den Anfang, danach folgen poppige Melodien und berührende Dialekttexte der Newcomerin Die Mayerin mit ihrer Band, ehe Schlagerstar und Song Contest-Teilnehmerin Petra Frey („Für den Frieden der Welt“) auf die Bühne kommt.

Den Abend überaus schwungvoll beschließen werden zwei Gruppen mit Münchener Wurzeln und ganz unterschiedlicher Geschichte: Zunächst der 2012 gegründete Voxxclub mit markanter Neuer Volksmusik („Donnawedda“), danach die Münchener Freiheit („Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“), die bereits seit 1980 auf der Bühne steht.

*Sonntag, 24. Juni:

Aus Oberösterreich kommen die Stimmungsmacher Zwirn mit fetzigen Dialekt-Songs („#hobidi“), bevor Rockmusiker Dennis Jale mit seiner Band einige der großen Elvis Presley-Hits anstimmt und die Meissnitzer Band aus Salzburg („Stubenhocker“) ihre Alpenrock-Songs in Mundart präsentiert.

Danach ist Schlagerstar und Grand Prix der Volksmusik-Gewinnerin Francine Jordi („Das Feuer der Sehnsucht“) aus der Schweiz an der Reihe, ehe Bluatschink aus Vorarlberg („Funkafliaga“) und schließlich Die Jungen Zillertaler („Fliegerlied“) die Auftritte auf der Radio NÖ-Bühne beschließen.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at