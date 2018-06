VBV – Vorsorgekasse als internationaler Impulsgeber

Great Place To Work Institute bringt Korean Teachers Credit Union zum Erfahrungsaustausch nach Wien.

Wien (OTS) - Auf dem Weg zur Great Place To Work Konferenz in Athen legte eine Delegation der Korean Teachers Credit Union einen Stopp in Wien ein. Ihr Ziel: Der nachhaltige Finanzdienstleister VBV - Vorsorgekasse. Seit Jahren zählt die Vorsorgekasse zu den besten Arbeitgebern Österreichs und ist zudem Träger des Staatspreises für Unternehmensqualität. „Besonders der Umgang mit älteren Arbeitnehmern und der Auswahlprozess für neue Mitarbeitende interessierte die Korean Teachers Credit Union“, erzählt Peter Eitzenberger, CSR-Beauftragter der VBV – Vorsorgekasse. Die Korean Teachers Credit Union ist eine von der Regierung geförderte Institution, die Finanzdienstleistungen wie langfristiges Sparen, Altersvorsorge und indexierte Sparleistungen, allgemeine und zinslose Kredite sowie Versicherungsprodukte anbietet.

Neben der Arbeitgeberperspektive gaben VBV-Experten Einblicke in die strengen Nachhaltigkeitskriterien der VBV in Bezug auf Veranlagung des Vermögens und der eigenen Unternehmensführung. „Der internationale Austausch gerade bei Nachhaltigkeitsthemen ist unerlässlich, denn globale Herausforderungen lassen sich nur international lösen“, ergänzt Eitzenberger. „Es ist uns wichtig, unsere Expertise zu teilen und neuen Input von außen zu bekommen.“

Die führende Vorsorgekasse im Bereich Abfertigung NEU und Selbständigenvorsorge hat den Trend nachhaltiger Veranlagung von Anfang an geprägt und vorangetrieben wie kaum ein anderes Unternehmen in Österreich. Seit über 15 Jahren beweist die VBV damit ihr Bekenntnis zu nachhaltigem Nutzen für Kundschaft, Belegschaft und Umwelt: mehrfache Auszeichnung mit dem Nachhaltigkeitszertifikat „Gold-Standard“ durch die ÖGUT, Testsieg beim Vergleich aller Vorsorgekassen durch den Verein für Konsumenteninformation (2017, 2016), der österreichische Klimaschutzpreis sowie „Recognised for Excellence 5 Star - 2018“ durch Quality Austria.

Die VBV - Vorsorgekasse ist Pionier in nachhaltiger Veranlagung seit ihrer Gründung vor 15 Jahren. Für ihre Vorreiterrolle wurde der Finanzdienstleister bereits mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. Sie ist u.a. Staatspreisträger für Unternehmensqualität, VKI- Testsieger und Klimaschutzpreisträger. Der Marktführer in der obligatorischen, betrieblichen Vorsorge („Abfertigung NEU“) betreut rund jeden dritten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbständigen in Österreich.

