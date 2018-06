„fidelio“ zeigt „Sommernachtsgala“ live aus Grafenegg

Wien (OTS) - Wenn die moderne Kulisse des Wolkenturms im Schlosspark Grafenegg zur Bühne wird, können Klassikfans jetzt dank „fidelio“ via Smart-TV-Gerät und mobiler Endgeräte dabei sein. Der digitale Klassiktreffpunkt von ORF und Unitel überträgt die „Sommernachtsgala“ am 22. Juni 2018 live um 20.30 Uhr. ORF 2 sendet live-zeitversetzt ab 21.20 Uhr, ORF III zeigt das Konzert am Sonntag, dem 8. Juli, um 20.15 Uhr. In 3sat ist es am Samstag, dem 21. Juli, um 20.15 Uhr zu sehen, Ö1 spielt die Aufzeichnung am Samstag, dem 7. Juli, um 15.05 Uhr.

Musikalisches Feuerwerk beim Sommerkonzert vom Wolkenturm aus Grafenegg

Auch heuer dürfen sich Musikliebhaber wieder auf namhafte Stars unterm Sternenhimmel im traditionellen Sommernachtskonzert freuen. Zwei der großen Stimmen und eine der besten Cellovirtuosinnen unserer Zeit versprechen ein musikalisches Feuerwerk am Wolkenturm: Die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende und der maltesische Tenor Joseph Calleja sowie die niederländische Cellistin Harriet Krijgh. Auf dem Programm stehen u. a. Jacques Offenbachs „Les larmes de Jacqueline“ op. 76 Nr. 2 für Violoncello und Streichorchester, Leonard Bernsteins Lied „Maria“ aus dem Musical „West Side Story“ und auch Luigi Arditis Kusswalzer „Il Bacio“.

Musikalisch umgesetzt wird die Sommernachtsgala vom Tonkünstler-Orchester-Niederösterreich unter der Leitung von Chefdirigent Yutaka Sado.

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

Rückfragen & Kontakt:

„fidelio“

Birgit Mülleder

(01) 87878 – DW 12452

https://www.myfidelio.at/presse