Über 80 neue Games beim „Big Indie Fest@ReVersed“

Start der Gratis-Ticket-Registrierung für das internationale Indie-Gaming Festival

Wien (OTS) - Ab sofort können sich Liebhaber von Indie Games ihre Gratistickets für das Big Indie Fest@ReVersed, das vom 5. bis 8. Juli 2018 im Museumsquartier Wien stattfindet, sichern. http://www.reversed.at/register

Es werden im Laufe des Festivals bis zu 4000 Besucher erwartet, die brandneue Games ausprobieren können und die Möglichkeit haben, sich am 7. und 8. Juli direkt mit den Entwicklern vor Ort auszutauschen. Über 100 Game Developer Europas präsentieren ihre Spiele und bieten einen Einblick in die innovative Gaming-Welt. Während der Show haben Besucher-Teams auch die Möglichkeit, im Rahmen des „ReVersed Game Jam“, an dem jeder Besucher teilnehmen kann, ein eigenes Game innerhalb von 48 Stunden zu entwickeln. Unterstützt wird dieser Jam von den Grazer Entwicklern Bongfish. Alle Besucher können dann am Samstag und Sonntag bei freiem Eintritt die unterschiedlichsten Spiele testen.

Informationen für Fachbesucher: Fachbesucher aus Handel, Industrie und Presse haben die Möglichkeit, sich mit den Entwicklern am 5. und 6. Juli direkt auszutauschen. Kontakt für die Einreichung zu dem Big Indie Pitch: simon.drake @ steelmedia.co.uk

Weitere Infos unter www.reversed.at



