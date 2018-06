Universität Wien untersagt de facto öffentliche Veranstaltung mit ehemaligem Black Panther Dhoruba bin Wahad

Aufgrund von massiven Interventionen muss der Veranstaltungsort geändert werden

Wien (OTS) - Die für den 21.06.2018 vorgesehene Kooperation mit dem Institut für Afrikawissenschaften der Uni Wien erhielt auf massiven Druck der ÖH, der JÖH und anderer Interessensgruppen inakzeptable Auflagen. Die Veranstaltung, so eine der zahlreichen Auflagen, darf nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit für rund 10 ausgesuchte Studierende zugelassen werden. Dhoruba bin Wahad, der eigens aus den USA angereist war, ist nicht bereit unter diesen Restriktionen auf der Uni Wien zu sprechen. Geplant war ein Vortrag am Institut, bei dem Dhoruba bin Wahad über seinen politischen Werdegang, seine Erfahrungen als Black Radical Aktivist und langjähriger politischer Gefangener in den USA spricht. Der Veranstaltungsort muss daher verlegt werden.

