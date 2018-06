Von wegen Bienchen und Blümchen: SALTO klärt auf

Magazin von SOS-Kinderdorf zum Thema Sexualerziehung

Wien (OTS) - Was hat ein Hot Dog mit Sex zu tun? Oder eine Melanzani oder ein Pfirsich? Das Team von SALTO, dem Magazin von SOS-Kinderdorf, hat bei der Produktion der aktuellen Ausgabe selbst einiges gelernt: Jugendliche benutzen Essens-Emojis, wenn sie per WhatsApp über Sex „reden“ – und lassen mit ihren Codes ratlose Erwachsene zurück, die sich fragen: Wie spreche ich mit meinem Kind undogmatisch und unpeinlich über Liebe und Sexualität?

SALTO lässt Kinder und Jugendliche ebenso zu Wort kommen wie Expertinnen und Experten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Wie finden junge Menschen in ein glückliches, selbstbestimmtes Sexualleben? Das Heft liegt am Samstag, dem 23. Juni in ganz Österreich dem STANDARD bei und kann auf www.salto-magazin.at bestellt werden.

Fragen und Antworten

Neben Tipps für vermeintlich unangenehme Gespräche und sehr konkreten Antworten darf bei dem Thema auch gelacht werden. So spricht der Kabarettist Thomas Stipsits in SALTO mit dem Wiener Journalisten Wolfgang Kralicek über sein erstes Mal: „Toll war’s nicht, ich hatte eher das Gefühl: Gottseidank ist es vorbei. Beim zweiten Mal ist es dann schon besser gegangen.“

Weiters in dieser Ausgabe: Ein Auszug aus Niki Glattauers Buch „Ende der Kreidezeit“; Kinderzeichnungen zum Thema Liebe und Sex, gesammelt vom deutschen Autor und Lehrer Jan Kuhl; Buchtipps von Standard-Journalist Peter Mayr; und Sex-Kolumnistin Heidi List schreibt über das richtige Timing für heikle Gespräche mit dem eigenen Nachwuchs.

Einladung zum Perspektivenwechsel

SALTO, das Magazin von SOS-Kinderdorf, steht für einen Perspektivenwechsel, für neue Denkanstöße. „Wir möchten mit SALTO sehr konkret und unverkrampft thematisieren, was junge Menschen beschäftigt – und so hoffentlich für bessere Verständigung sorgen“, sagt Martina Stemmer, SALTO-Chefredakteurin und Pressesprecherin von SOS-Kinderdorf.

Umgesetzt wird das Magazin von SOS-Kinderdorf Österreich, der Wiener Kommunikationsagentur better2together und Schrägstrich Kommunikationsdesign.

SALTO erscheint zwei Mal jährlich, die nächste Ausgabe kommt im November 2018. Abo-Bestellungen unter www.salto-magazin.at/abo.

