Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Hausmusik geht außer Haus“ in Baden bis zum Wiener Klaviertrio in Maria Lanzendorf

St. Pölten (OTS/NLK) - „Hausmusik geht außer Haus" heißt es heute, Mittwoch, 20. Juni, im Rahmen der „Pflück-Galerie 2018“ im Theater am Steg in Baden. Ab 18 Uhr steht dabei klassische Kammermusik von Joseph Haydn bis Franz Schubert auf dem Programm. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/868 00-232 und e-mail kultur @ baden.gv.at bzw. pflueckgalerie @ baden.gv.at sowie www.baden.at.

Morgen, Donnerstag, 21., und am Freitag, 22. Juni, eröffnet die „Sommernachtsgala“ auf der Open-Air-Bühne Wolkenturm wieder die dreimonatige Sommersaison in Grafenegg. Das diesjährige Programm schlägt einen Bogen von berühmten Opernarien aus Vincenzo Bellinis „I Puritani“ und Giuseppe Verdis „La Traviata“ über Giacomo Puccinis „Tosca“ bis zu Leonard Bernsteins „Maria“ aus dem Musical „West Side Story“. Als Solisten sind die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende, der maltesische Tenor Joseph Calleja sowie die niederländische Cellistin Harriet Krijgh zu Gast; es spielt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter seinem Chefdirigenten Yutaka Sado. Übertragen wird die „Sommernachtsgala“ am Freitag, 22. Juni, ab 21.20 Uhr live zeitversetzt auf ORF2, am Sonntag, 8. Juli, ab 20.15 Uhr auf ORF III sowie am Samstag, 21. Juli, ab 20.15 Uhr auf 3sat. Ö1 sendet die „Sommernachtsgala“ am Samstag, 7. Juli, ab 15.05 Uhr und ORF Niederösterreich am Sonntag, 24. Juni, ab 20.04 Uhr. Nähere Informationen unter 01/586 83 83 und www.grafenegg.com.

Das „Barockfestival St. Pölten“ setzt sein Programm morgen, Donnerstag, 21. Juni, im Jugendtreff Freiraum in St. Pölten fort, wo Puppenspieler Christoph Bochdansky zu Musik von Johann Sebastian Bach, dargebracht von Martin Ptak, seine Figuren zum Leben erweckt. Am Freitag, 22. Juni, versprechen die Gambisten Sylvia Abramovics und Jonathan Dunford sowie der US-amerikanische Lautenist und Komponist Lee Santana in der ehemaligen Synagoge „Les Surprises de l’Amour“ mit Musik von Marin Marais, Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Cappus u. a. Das Finale am Samstag, 23. Juni, steht dann ganz im Zeichen des 20-Jahre-Jubiläums von Private Musicke unter Pierre Pitzl, der für diesen besonderen Anlass die spanische Sopranistin Raquel Andueza und den Tenor Marco Beasley nach St. Pölten bringt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; Karten u. a. beim Bürgerservice St. Pölten unter 02742/35 35 54; nähere Informationen unter 02742/333-2601, e-mail office @ barockfestival.at und www.barockfestival.at.

Morgen, Donnerstag, 21., und am Freitag, 22. Juni, lädt das Theater am Steg in Baden jeweils ab 19 Uhr zu den „Jazztagen Baden 2018“. Mit dabei bei diesem Newcomer-Festival sind u. a. Gottfried So Far, das Peter Janisch Quintett, ELP & beyond, Soundproof, Swinglounge und The Foobyrds. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Am Freitag, 22. Juni, bringt der sizilianische Cantautore Alfio Antico ab 19.30 Uhr mit seinem Programm „Suoni de la terra di Sicilia“ Italien pur in die Klosterkirche und den Kaisergarten der Kartause Mauerbach. Im Rahmen von „Italia Mia – la festa“ singt der Countertenor Matthias Lucht zudem unter dem Motto „Il Pesarino“ Werke von Amadio Freddi, Francesco Usper, Claudio Monteverdi, Alessandro Grandi u. a. Nähere Informationen und Karten unter 01/534 15-85 05 00, e-mail mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

Ebenfalls am Freitag, 22. Juni, präsentiert die Philharmonie Marchfeld unter Bettina Schmitt gemeinsam mit Jörg Schneider im Arkadenhof der Reitschule von Schloss Hof die schönsten Melodien und Tenor-Arien der Welt der Oper von Wolfgang Amadeus Mozart bis Giacomo Puccini. Die Opern-Soirée beginnt um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Philharmonie Marchfeld unter 02282/35 19, e-mail info @ philharmonie-marchfeld.at und www.philharmonie-marchfeld.at.

Am Freitag, 22. Juni, ist die Affäre Dreyfuss rund um die Musikerfamilie Fuss zu Gast im Kulturverein Die Bühne in Purkersdorf. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02231/648 53 und www.die-buehne-purkersdorf.at.

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf bringen die Kernölamazonen am Freitag, 22. Juni, ab 19.30 Uhr ein „Best of" ihres Musikkabaretts auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/22 04-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Im Haus der Regionen in Krems/Stein wird am Freitag, 22. Juni, „Kärntnerisch gsungan, ålpenländisch gspielt“; das Konzert mit dem Kärntner Ensemble 5er Gšpån beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/850 15, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Gitarrenmusik zwischen Bossa Nova, Flamenco und Gypsy Swing spielt das Trio Bacana am Freitag, 22. Juni, ab 18 Uhr bei einem Schanigartenkonzert vor dem Cinema Paradiso St. Pölten. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Im „babü space“ im Weingut Regner in Traunfeld zeigen sich Jimmy Schlager & Band am Freitag, 22. Juni, „A bissl komisch“; der Musik-Kabarett-Abend beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/43 04, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Im Ausklang im Kunsthaus Horn spielen am Freitag, 22. Juni, ab 20 Uhr Wolfgang Friedrich und die New Orleans Dixieland Band auf. Nähere Informationen und Karten unter 02982/20030 und 0664/132 96 64, e-mail info @ kulturimtonkeller.at und www.kulturimtonkeller.at.

Am Freitag, 22. Juni, lädt auch die Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik (KUPO) ab 19 Uhr zu einem Konzert mit der Swing-Gruppe Posch in den Kulturheurigen Taufratzhofer in Mödling. Am Sonntag, 24. Juni, folgt ab 11 Uhr beim Heurigen Pferschy-Seper in Mödling eine Wienerlied-Matinée mit Christian Müller, Tini Kainrath und den Schrammeln aus dem Wienerwald. Nähere Informationen beim Kulturreferat der Stadtgemeinde Mödling unter 02236/400-103 und www.moedling.at.

Zum Auftakt des Festivals „Offene Grenzen" in Retz zeichnet das belgische Ensemble Zefiro Torna am Samstag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr im Bürgersaal des Retzer Rathauses mit seinem Programm „Lassus Grand Cru" den Lebensweg von Orlando di Lasso sowohl musikalisch als auch literarisch nach. Nähere Informationen und Karten unter 02942/22 23-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Am Samstag, 23. Juni, erteilen das Kollegium Kalksburg und der Autor Antonio Fian ab 19.30 Uhr in der Galerie des Vereines für Kunst und Kultur Eichgraben mit ihrem musikalisch-literarischen Programm „Schwimmunterricht“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02773/463 01 und www.vkk-eichgraben.at.

Ebenfalls am Samstag, 23. Juni, spielt die Jazzband First Gig Never Happened ab 20.30 Uhr im Atelier Jordan in St. Valentin unter dem Motto „Mingus ohne Bass und Monk ohne Hut“ Musik von Charles Mingus und Thelonious Monk. Nähere Informationen und Karten unter 0664/424 50 75 und www.kult-ur-gut.at.

Die Kulturinitiative Vereinsmeierei in Pressbaum feiert am Samstag, 23. Juni, ab 12 Uhr eine Sonnwendfeier. Mit dabei sind u. a. der Autor und Liedermacher Martin Auer, die hauseigene Xangsmeierei und Naschmarkt. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 0664/182 03 53, e-mail marina @ vereinsmeierei.at und www.vereinsmeierei.at.

In der Burgarena Reinsberg vereint ein „Reggaejam“ am Samstag, 23. Juni, ab 20 Uhr u. a. die Bands Tschebberwooky, Rootical Foundation und Rastatronics. Nähere Informationen und Karten bei der Burgarena Reinsberg unter 07487/213 88, e-mail office @ reinsberg.at und www.reinsberg.at.

Die diesjährigen Sommerkonzerte des Waidhofner Kammerorchesters unter der Leitung von Wolfgang Sobotka finden am Samstag, 23. Juni, ab 19 Uhr in der Basilika Maria Dreieichen sowie am Sonntag, 24. Juni, ab 11 Uhr im Schlosscenter Waidhofen an der Ybbs bzw. ab 19.30 Uhr im Kolomanisaal von Stift Melk statt. Auf dem Programm stehen dabei Daniel Mucks „Bran – Schloss Dracula“ als österreichische Erstaufführung, Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Klarinette und Orchester in A-Dur KV 622 und Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Symphonie Nr. 5 in e-moll op. 64; Solist ist der Klarinettist Stefan Neubauer. Nähere Informationen beim Kammerorchester Waidhofen unter 0676/3362122, Rafael Ecker, e-mail presse-wko @ gmx.at und

http://kammerorchester.waidhofen.at; Karten für Maria Dreieichen

unter e-mail pfarramt @ basilika-maria-dreieichen.com, für Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511-255 sowie für Melk unter 02752/55 52 30 und e-mail kultur @ stiftmelk.at.

In der Wachauarena in Melk wiederum ist am Sonntag, 24. Juni, ab 20.15 Uhr im Rahmen der Sommerspiele Melk Mnozil Brass mit dem neuen Programm „Cirque“ zu Gast. Nähere Informationen und Karten unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Am Sonntag, 24. Juni, lädt auch der MV Tribuswinkel ab 17 Uhr zu seinem Sommerkonzert in das Schloss Tribuswinkel. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/50 85 21-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Schließlich bringt das Wiener Klaviertrio am Sonntag, 24. Juni, ab 17 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Lanzendorf die Klaviertrios in B-Dur Hob.XV:20 und in E-Dur Hob.XV:28 von Joseph Haydn sowie in e-moll op. 90 „Dumky“ von Antonín Dvorák zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 02164/22 68, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse