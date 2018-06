Lieblingshits LIVE: Die Ö3-Bühne am Donauinselfest 2018

Elf Top-Acts, Ö3-Musikshow und Ö3-Wetter live von der Donauinsel & Anreisetipps aus der Ö3-Verkehrsredaktion

Wien (OTS) - Tausende Besucher/innen, eine riesige Open-Air-Party und gleich elf Live-Acts an zwei Tagen – am Freitag, den 22. Juni und am Sonntag, den 24. Juni wird die Ö3-Bühne wieder zum Hotspot am Donauinselfest. Dieses Jahr liefern internationale Stars wie Johannes Oerding, Alle Farben, Rea Garvey, Nico Santos und Ofenbach den perfekten Festival-Soundtrack. Und mit Thorsteinn Einarsson, Darius & Finlay, Flowrag, Ina Regen, Wanda sowie Pizzera & Jaus sind gleich sechs österreichische Top-Acts live zu sehen.

Das Ö3-Line-up im Überblick:

Freitag, 22. Juni 2018

17:20 Uhr Thorsteinn Einarsson

18:25 Uhr Johannes Oerding

19:40 Uhr Alle Farben

20:50 Uhr Rea Garvey

22:25 Uhr Wanda

Sonntag, 24. Juni 2018

17:10 Uhr Darius & Finlay

18:05 Uhr Flowrag

19:10 Uhr Nico Santos

20:15 Uhr Ina Regen

21:25 Uhr Ofenbach

22:35 Uhr Pizzera & Jaus

Durch das Programm führen die Ö3-Moderator/innen Elke Rock und Benny Hörtnagl. Außerdem wird die Ö3-Musikshow am Freitag und am Sonntag (16.00 bis 24.00 Uhr) live von der Donauinsel gesendet, von 16.00-19.00 Uhr moderiert Benny Hörtnagl, von 19.00-24.00 Uhr Tom Filzer. Zudem melden sich die Ö3-Meteorologen Sigi Fink, Daniel Schrott und Daniel Zeinlinger an allen drei Tagen live von der Donauinsel und werfen einen Blick auf das Festival-Wetter – am Freitag von 05.00 bis 16.00 Uhr, am Wochenende von 06.00 bis 18.00 Uhr.

Außerdem gibt es für alle daheimgebliebenen Musikfestival-Fans in diesem Jahr die Möglichkeit, Konzerte live-zeitversetzt auf ORFIII (am Freitag, den 22. Juni ab 20.15 Uhr und am Sonntag, den 24. Juni ab 19.15 Uhr) und in der ORF-TVthek bzw. auf oe3.ORF.at mitzuverfolgen. Bildstrecken, die besten Clips, spannende Berichte und alles, was man sonst zur Ö3-Bühne am 35. Donauinselfest wissen muss, findet man auf oe3.orf.at.

Das Beste im Leben gibt’s... richtig: for free! Das gilt auch für die Ö3-Bühne am Donauinselfest: Der Eintritt ist frei – dabei sein unbezahlbar.

Ö3-Verkehrsprognose: Anreisetipps zum Donauinselfest 2018

Das 35. Donauinselfest in Wien ist von Freitag bis Sonntag Anziehungspunkt für insgesamt drei Millionen Zuschauer/innen aus ganz Österreich und den Nachbarländern. Absoluter Hotspot ist die Ö3-Bühne nahe der Floridsdorfer Brücke. Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert an allen Veranstaltungstagen detailliert über die Verkehrssituation rund um das Donauinselfest.

Die Anreisetipps der Ö3-Verkehrsredaktion

Anreise mit dem Auto

Wer mit dem Auto etwa aus einem anderen Bundesland anreist, parkt am besten im weiteren Umkreis in der Nähe einer U-Bahn-Station oder in einer der „Park and Ride“-Anlagen, beispielsweise in Spittelau, Siebenhirten, Erdberg, Leopoldau oder bei der Donaustadtbrücke, denn im Nahbereich der Donauinsel gibt es kaum Parkgelegenheiten. Die wenigen Parkplätze sind schnell ausgelastet, z.B. in der Arbeiterstrandbadstraße oder in der Donauturmstraße.

Das letzte Stück kann man dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigen. Wer im zweiten oder im 20. Bezirk parkt, darf nicht auf die Kurzparkzonen vergessen. Am Freitag ist von 9.00 bis 22.00 Uhr ein Parkschein notwendig. Die zulässige Parkdauer beträgt maximal zwei Stunden. Die Zufahrtswege zur Donauinsel dürfen nicht zugeparkt werden und sind Einsatzfahrzeugen vorbehalten. Verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge werden rigoros abgeschleppt.

Anreise mit dem Fahrrad

Das Benützen von Fahrrädern, Scootern, Inline Skates, Skateboards oder Rollschuhen ist am gesamten Festgelände untersagt. Abstellen kann man das Fahrrad in der Nähe der Donauinsel und außerhalb des Festgeländes etwa an den dafür vorgesehenen Abstellplätzen beim Handelskai. Vorschriftswidrig abgestellte Fahrräder am Festgelände werden kostenpflichtig entfernt.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Folgende Linien bringen die Besucher/innen zur Donauinsel:

- die U1 bis zur Station „Donauinsel“

- die U6 bis zur Station „Handelskai“ oder „Neue Donau“ – von dort gibt es eine Fußwegverbindung zur Donauinsel

- die U2 bis zur Station „Donaustadtbrücke“ – von hier sind es etwa drei Kilometer bis zur Reichsbrücke

- die Schnellbahn bis zur Station „Handelskai“

- die Straßenbahnlinie 31 bis zur Station „Floridsdorfer Brücke“ - die Straßenbahnlinie 33 bis zum „Höchstädtplatz“ nahe der Floridsdorfer Brücke

Alle U-Bahn-Linien fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag die ganze Nacht durch, bis ca. 2.00 Uhr in kürzeren Intervallen. In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es keinen durchgängigen Nachtbetrieb, die U-Bahn fährt bis kurz nach 1.00 Uhr.

Für Bahnfahrer/innen sind der Wiener Hauptbahnhof und der Wiener Westbahnhof wichtige Knotenpunkte auf dem Weg zum Donauinselfest. Von dort erreicht man mit S- bzw. U-Bahnen bequem und rasch die Donauinsel. Wer mit der Schnellbahn kommt, steigt am besten bei der Station „Handelskai“ aus. Die WESTbahn verlängert während des Festivals die Linie WESTblue über den Praterstern hinaus bis zur Haltestelle Handelskai. Außerdem fahren in der Nacht die Schnellbahnzüge auf der Vorortelinie (S45) zwischen Heiligenstadt und Hütteldorf und auf der Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Meidling bis ca. 2.00 Uhr.

Der Tipp der Ö3-Verkehrsredaktion: Auto stehen lassen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen!

Mehr Informationen gibt es online auf http://oe3.ORF.at.

