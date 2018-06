Stardirigent Ben Zander in Wien

Wien/Salzburg (OTS) - Zander ist Gründer und Dirigent des weltberühmten Boston Philharmonic Orchesters und mit dem Boston Philharmonic Youth Orchestra bereits zum 5. Mal auf Europa-Tournee. Der Wien-Auftritt wird dem "Europahaus des Kindes" gewidmet.

„Es ist mir eine besondere Freude, die jungen MusikerInnen des Boston Philharmonic Youth Orchestra nach Wien zu bringen und in dem traditionsreichen Konzertsaal, dem Musikvereinsaal, zu spielen. Meine Verantwortung als Dirigent und Lehrer ist es, die Studenten in engsten Kontakt mit der Musik zu bringen und die Geschichte dieser Stadt ist so eng mit der Geschichte der Musik verbunden, dass es unmöglich ist, die beiden zu trennen!“, so der in England geborene Dirigent von Weltformat und Grammy-nominierte Musiker.

Die großartigen 130 MusikerInnen im Alter zwischen 11 und 23 Jahren werden in Wien mit Werken von George Butterworth, Maurice Ravel und der Symphonie Nr. 9 von Gustav Mahler zu hören sein und für ein mitreißendes Konzerterlebnis voller Emotionen sorgen.

Termin: So., 24. Juni, 19.30 Uhr im Großen Musikvereinssaal, 1010 Wien

Tickets: Unkostenbeitrag EUR 7,-- unter tickets @ musikverein.at

und an der Abendkasse. Freiwillige Spenden erbeten.

