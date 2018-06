SPÖ Wien: Bürgermeister Ludwig und Landesparteisekretärin Novak präsentierten die neue Kampagne der SPÖ Wien

Wien (OTS/SPW) - Utl.: Die SPÖ Wien startet die größte Ideensammlung Wiens. Am Dienstag präsentierten der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA die neue Bezirksoffensive der SPÖ Wien.

Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Das bedeutet nicht, dass sie nicht noch besser gemacht werden kann. Aus diesem Grund lädt die SPÖ Wien in ihrer neuen Kampagne #machwasdraus alle dazu ein, sich aktiv einzubringen und mehr aus Wien zu machen.

„Als Bürgermeister dieser tollen Stadt gehört es für mich dazu, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und über ihre Anliegen zu sprechen. Wir, als SPÖ Wien wollen gemeinsam mit der Wiener Bevölkerung überlegen, wie es in unserer Stadt weitergehen soll. Und zwar in allen Teilen der Stadt. Wir leben nicht in einer Stadt der 2 Geschwindigkeiten. Ich will die Sorgen und Ängste der Wienerinnen und Wiener kennen, aber auch ihre Hoffnungen, Träume und vor allem ihre Ideen für diese Stadt und für ihren Heimatbezirk“, so Ludwig.

Damit Wienerinnen und Wiener sich aktiv in den Ideenwettbewerb einbringen, müssen sie dort abgeholt werden, wo sie sind: in ihren Bezirken, in ihren Grätzln. Es können bei dem größten Ideenwettbewerb Wiens nicht nur eigene Ideen eingebracht werden, sondern auch andere Ideen bewertet werden.

„Mit der Kampagne #machwasdraus startet die SPÖ Wien die größte Ideensammlung Wiens. Die Kampagne ist vor allem auf Dialog ausgelegt. Es ist uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wichtig mit den Wienerinnen und Wienern Gespräche zu führen, um ihre Ideen und Vorstellungen über ihr Wien, ihren Bezirk und ihr Grätzl zu kennen. Wir wissen, dass gerade der Heimatbezirk ein ganz wichtiger Teil im Leben der Wienerinnen und Wiener ist. Gerade diese emotionale Bindung zum Bezirk wollen wir dazu nutzen noch genauer zu erfahren was den Wienerinnen und Wienern am Herzen liegt“, so Novak.

Die SPÖ Wien will mit einer Bezirksoffensive die lebenswerteste Stadt der Welt weiter ausbauen. Mit den Ideen der Bezirksbewohnerinnen und Bewohner sollen die Bezirke und damit ganz Wien noch besser gemacht werden. Priorität hat die Partizipation und die Möglichkeit für alle Wienerinnen und Wiener ihr Wien mitzugestalten.

Bilder zur Meldung auf: https://www.flickr.com/photos/spoewien/albums/72157694989648062

(Schluss) vk

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 222

http://www.spoe.wien