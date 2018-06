Ö1-„Hörbilder“ bei „The World’s Best Radio Programs“ in New York ausgezeichnet

Wien (OTS) - Gestern Abend, 18. Juni 2018, wurde bei den renommierten „New York Festivals International Radio Awards“ eine Ausgabe der Ö1-Reihe „Hörbilder“ ausgezeichnet und damit in den Rang der weltbesten Radiosendungen dieses Jahrgangs erhoben. Das von ORF-Redakteurin Elisabeth Semrad gestaltete Feature „Gay Cops. Homosexuelle Polizistinnen und Polizisten in Österreich“ gewann Silber in der Kategorie „Information/Documentary“. Ö1 wiederholt die ausgezeichnete Sendung am Samstag, den 4. August um 09.05 Uhr.

„Ich bin am Schreibtisch in meinem Büro gesessen, die Waffe in der Hand. Ich hab mir überlegt: Soll ich - oder soll ich nicht?“ Der Polizist Josef Hosp bekennt sich 1991 als einer der ersten in dieser Berufsgruppe offen zu seiner Homosexualität. Die Anfeindungen einiger Kollegen belasten ihn daraufhin so stark, dass er sich das Leben nehmen möchte. Eine Putzfrau hält ihn in letzter Sekunde davon ab, sich mit der Dienstwaffe zu erschießen. Heute ist Josef Hosp mit einem Mann verpartnert und Obmann des Vereines „Gay-CopsAustria“. Aber er ist immer noch der einzige Polizist, der sich in Vorarlberg geoutet hat. Jakob P. (Name von der Redaktion geändert) ist Mitte 30 und will anonym bleiben. Er ist Revierinspektor in Wien und möchte seine Lebensweise vor den Kolleg/innen geheim halten. „Es tun immer alle so, als wären sie tolerant. Aber in den eigenen Reihen, im eigenen Wachzimmer wollen sie Schwule dann doch nicht haben.“ Für „Gay Cops. Homosexuelle Polizistinnen und Polizisten in Österreich“ hat Elisabeth Semrad vier Gay Cops einige Monate lang begleitet und dokumentiert, dass nach wie vor viele Polizisten Angst haben, in dem männerdominierten Beruf zu ihrer Homosexualität zu stehen. Sie befürchten gemobbt, diskriminiert oder beruflich benachteiligt zu werden.

Jährlich vergeben die „New York Festivals“ Radiopreise für die weltweit besten Radiosendungen. Radiostationen aus 29 Ländern haben heuer Sendungen eingereicht. Die Jury der „New York Festivals International Radio Programs & Promos Awards“ besteht aus namhaften Repräsentanten der Medienszene aus aller Welt. Mehr zum Programm von Österreich 1 ist abrufbar unter http://oe1.orf.at.

