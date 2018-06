VP-Mahrer ad Donaukanal: ÖVP-Initiative zeigt Wirkung

Stadt Wien setzt Forderungen nach mehr Kontrollen um – Sofortmaßnahmen greifen – Ausweitung der Kontrollen sinnvoll

Wien (OTS) - „Die Stadt Wien hat unsere Forderungen zur Problemzone am Donaukanal ernstgenommen und umgesetzt. Von der Gruppe Sofortmaßnahmen wurden mehrere Schwarzhändler und große Mengen an illegal gehandelten Dosen beschlagnahmt. Das ist ein klarer Erfolg unserer Initiative `Für ein sicheres Wien´“, so ÖVP Wien Sicherheitssprecher NR Karl Mahrer.

Es zeigt sich erneut, man muss den Menchen in der Stadt zuhören um zu wissen, wo Handlungsbedarf besteht. „Bei unserem Lokalaugenschein am Donaukanal haben wir genau das gemacht und die Forderung nach mehr Kontrollen sowie den Einsatz von Waste Watchern gestellt. Es ist erfreulich, dass die Stadt Wien hier nun tätig geworden ist, es braucht aber eine Ausweitung der Kontrollen“, so Mahrer, der seinen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe Sofortmaßnahmen richtet. „Ihre Arbeit macht diesen Erfolg erst möglich“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at