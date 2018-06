ORF III überträgt Amtseinführung von Bischof Alois Schwarz am 1. Juli live

ORF-Landesstudio NÖ produziert Übertragung aus dem St. Pöltner Dom

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 1. Juli 2018, wird der bisherige Kärntner Bischof Alois Schwarz in sein neues Amt als Diözesanbischof von St. Pölten eingeführt – ORF III Kultur und Information überträgt die Festmesse live um 15.00 Uhr aus dem St. Pöltner Dom, die vom ORF Landesstudio NÖ produziert wird.

Alois Schwarz löst mit der Amtseinführung den bisherigen Bischof der Diözese St. Pölten Klaus Küng ab und wird so zum 18. Bischof der Diözese. An der Amtseinführung werden zahlreiche kirchliche und weltliche Würdenträger sowie Repräsentanten teilnehmen, darunter Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn, der Apostolische Nuntius Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Zum Ablauf der Festmesse

Ordinariatskanzler Gottfried Auer präsentiert dem versammelten Domkapitel die päpstliche Ernennungsbulle, die in deutscher Übersetzung verlesen wird. Anschließend nimmt Bischof Alois Schwarz erstmals auf seinem neuen Bischofssitz, der Kathedra, Platz und nimmt somit die Diözese – wie es kirchenrechtlich heißt – „in Besitz“. Vertreterinnen und Vertreter der Diözese legen dann gegenüber dem Bischof ihr Treueversprechen ab.

ORF-III-Übertragung in voller Länge, „Orientierung“-Porträt von Alois Schwarz am 24. Juni in ORF 2

Zu sehen ist die Festmesse in voller Länge unter dem Titel „ORF III LIVE: Amtseinführung Bischof Alois Schwarz“ am Sonntag, dem 1. Juli, um 15.00 Uhr in ORF III. Die Moderation übernimmt Robert Ziegler, Regie führt Karina Fibich und redaktionell zeichnet Christian Postl verantwortlich.

Schon am Sonntag, dem 24. Juni, um 12.30 Uhr in ORF 2 zeigt das ORF-Religionsmagazin „Orientierung“ ein Porträt des zukünftigen Bischofs. Ein Team der „Orientierung“ hat gemeinsam mit Alois Schwarz seinen Heimatort Hollenthon in Niederösterreich besucht, mit ihm u. a. über seine Kindheit auf dem Bauernhof gesprochen und ihn bei ersten Wegen in und rund um das Bischofshaus in St. Pölten begleitet. Den Bericht gestalten Sandra Szabo und Marcus Marschalek.

