Parade der Menschen mit Behinderungen am 21. Juni in Wien

PowerParade - die erste Disability Pride Parade in Österreich

Gemeinsam werden wir am 21. Juni auf der PowerParade zeigen, dass eine inklusive Gesellschaft keine Utopie mehr ist! Valerie Clarke, Assistenz24

Wien (OTS) - In einem bunten Umzug treten Menschen mit und ohne Behinderungen für die Schönheit von Vielfalt und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft ein. Über 56 Sozialorganisationen beteiligen sich an der PowerParade und auch jede Einzelperson ist herzlich willkommen.

Heuer sind es 10 Jahre, seit Österreich die UN Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat. Deshalb findet am 21. Juni die PowerParade, die erste Disability Pride Parade Österreichs, in Wien statt. In einem partizipativen Prozess haben viele freiwillige Helfer und alle Organisationen in einmaliger Weise an einem Strang gezogen, um diese große Veranstaltung zu ermöglichen.

Der Festzug bewegt sich ab 11:00 Uhr vom Rathaus weg über das Museumsquartier zum Heldenplatz. Nach der Parade gibt es ab 13:00 Uhr auf dem Heldenplatz ein vielfältiges Programm.

Weltrekordversuch: Herzkette

Um 13:15 werden wir gemeinsam eine Herzkette bilden und damit einen Weltrekordversuch wagen. Bei Hände werden zu einem halben Herzen geformt, durch das „Andocken“ an einen anderen Menschen entsteht ein Herz und daraus wiederum entsteht die längste Herzkette der Welt.

Programm am Heldenplatz bis 22:00 Uhr

Gehörlose DJs lassen alle tanzen und gehörlose Menschen übersetzen die Musik-Acts in Gebärdensprache. Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderungen treten auf der Bühne auf: Delfine aus Sollenau, Keiner Trio / Ciara Moser, Ich bin Aktiv/Gruppe Smile, Brani/Gebärdenmusik, Heartworker, Rock-O-Ton, caxinguele Trommler, Mike Ottis, Papermoon, Monkeys of Earth. Infostände laden zum Austausch ein. Bei der barrierefreien Tombola kann jeder sein Glück probieren und ein besonderes Highlight wird das ausblasbare Labyrinth sein. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Okto überträgt live von 13:00 bis 20:00 Uhr, AUDIO 2 liefert dazu die Audiodeskription.

Organisatorin Valerie Clarke von Assistenz24 und ihr Team freuen sich schon sehr auf die PowerParade: „Gemeinsam werden wir am 21. Juni auf der PowerParade zeigen, dass eine inklusive Gesellschaft keine Utopie mehr ist!“

Die aktuellsten Informationen gibt es unter www.powerparade.at.

Kontakt zum Organisationsteam:

E-Mail: mitmachen @ powerparade.at

Facebook: facebook.com/powerparade

Instagram: instagram.com/Powerparade

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Behindertenrat

Mag. Heidemarie Egger

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

01 5131533 115

h.egger @ behindertenrat.at

www.behindertenrat.at