AVISO – Dienstag, 19. Juni: Christian Kern startet österreichweite „Stadt.Land.Zukunft.“-Tour

Tourstart in der Steiermark – SPÖ-Chef tourt bis Ende 2019 durch alle Regionen Österreichs

Wien (OTS/SK) - Zahlreiche Gespräche mit den ÖsterreicherInnen über ihre Sorgen und Anliegen, direkt vor Ort hören, was die Herausforderungen im Land sind und Gegenkonzepte zur unsozialen Politik der Kurz/Strache-Regierung – all das und mehr wird es bei der österreichweiten „Stadt.Land.Zukunft“-Tour geben, die SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Christian Kern bis Ende 2019 in alle neun Bundesländer und alle Regionen Österreichs führen wird. Tour-Start ist am kommenden Dienstag, 19. Juni 2018 in der Steiermark. Auf dem Programm stehen neben BürgerInnen- und Mediengesprächen u.a. ein Townhall-Meeting in Gleisdorf und eine Diskussion zum Thema „Wie die Alternative zu Schwarz-Blau aufbauen?“. ****

Das Programm des Tour-Starts im Überblick:

11.30 Uhr: Medien-Gespräch mit Christian Kern und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher in Kalsdorf (Gasthof Pendl, Walter-Kamschal-Platz 7, 8401 Kalsdorf bei Graz).

12.15 Uhr: Treffen mit SPÖ-BürgermeisterInnen der Region Graz Umgebung/Voitsberg in Kalsdorf (Gasthof Pendl, Walter-Kamschal-Platz 7, 8401 Kalsdorf bei Graz – NICHT MEDIENÖFFENTLICH).

14.15 Uhr: Townhall-Meeting in Gleisdorf (Cafe Rossini, Ludwig-Binder-Straße 24, 8200 Gleisdorf).

16 Uhr: Christian Kern nimmt an der Diskussionsreihe des Renner Instituts Steiermark zum Thema „Wie die Alternative zu Schwarz-Blau aufbauen?“ im Parkhouse Graz teil (Stadtpark 2, 8010 Graz).

18.30 Uhr: Christian Kern nimmt gemeinsam mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher an der Regionalkonferenz der SPÖ Obersteiermark West in Spielberg teil (Red-Bull-Ring-Straße 1, voestalpine wing, 8724 Spielberg).

Die VertreterInnen der Medien sind herzlichst zu den medienöffentlichen Terminen eingeladen.

SERVICE: In Kürze stehen die Tourdaten unter https://spoe.at/kernunterwegs zur Verfügung. (Schluss) mb/mr

