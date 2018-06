Neu bei MANZ: Handbuch "So starten Sie Ihr Unternehmen erfolgreich!"

3. Auflage - Vor allem für EPUs geeignet - Berücksichtigt u.a. die DSGVO

Wien (OTS/MANZ) - Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht sowie DSGVO haben jüngst so manche UnternehmerInnen vor große Probleme gestellt. Überhaupt ist man als Unternehmen mit vielen komplexen Themen konfrontiert: Strategie, Steuerrecht, Handelsrecht uvm. - zumal als Ein-Personen-Unternehmen (EPU).

Gründercoach Barbara Huber ist selbst Unternehmerin und verrät in ihrem Buch "So starten Sie Ihr Unternehmen erfolgreich!" nun bereits in dritter Auflage, wie man erfolgreich ein Unternehmen gründet und führt:

Die richtige Vorbereitung – USP, Finanzplan, die richtige Rechtsform

Die reibungslose Gründung – Firmenbuch, Finanzamt, SVA, WKO

Effiziente Arbeitsabläufe – Formvorschriften, Tools

Steuerliche Grundlagen – Umsatzsteuer, Einkommensteuer

Blick in die Zukunft – der erste Mitarbeiter, Einkommensteuervoraus- und Sozialversicherungsnachzahlungen

Ausführliches Autorinnenporträt

Barbara Huber: So starten Sie Ihr Unternehmen erfolgreich!

Unternehmensgründung, steuerliche und rechtliche Grundlagen, Praxistipps und Muster. 3. Aufl. MANZ 2018, 182 S., € 34,00, ISBN 978-3-214-01277-9

Rückfragen & Kontakt:

Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH

Dr. Christopher Dietz

Leitung Unternehmenskommunikation & Social Media

01/53161-364

presse @ manz.at

http://www.manz.at/presse

Johannesgasse 23, 1010 Wien