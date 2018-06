More Creatures & Other New Stuff

Geschöpfe aus dem Musiklabor

Wien (OTS) - In seiner biennalen Konzertserie begibt sich Studio Dan in verschiedenen Formationen auf die Suche nach musikalischen Experimenten. Die Musik: zwischen John Zorns Cut-up- Ästhetik und der stoischen Konzeptmusik des jungen New Yorkers Sam Pluta; von analogen musikgraphischen Experimenten der 1960er-Jahre bis zu brandneuer computergenerierter Musik.

Auftragswerke stammen unter anderem von der in Free Jazz- und in Neue Musik-Zirkeln gleichermaßen geschätzten Elisabeth Harnik und dem deutschen Posaunisten und Bandleader von Lauer Large Johannes Lauer. Als Featured Composer steuert der junge Kärntner Christof Ressi dem Festival heuer zudem einige bereits erprobte Stücke und eine Uraufführung bei.

