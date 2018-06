Wien-Meidling: Marihuana-Aufzuchtanlage ausgeforscht und zerschlagen

Wien (OTS) - Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) ist es am 15. Juni 2018 gelungen eine Indoor-Aufzuchtanlage zu zerschlagen. Die Beamten konnten in einer Wohnung in der Kölblgasse Marihuana-Pflanzen (18 Stück) sicherstellen und zwei Tatverdächtige anhalten. Ein 45-Jähriger und ein 29-jähriger Mann zeigten sich in den Vernehmungen geständig und wurden auf freiem Fuß angezeigt.

