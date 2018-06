ÖSTERREICH/oe24.TV: Kurz bestätigt Angebot für Gipfel Trump/Putin in Wien

Gespräche zu Gipfel von US- und Russland-Präsident in Wien

Wien (OTS) - Im Interview mit ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner auf oe24.TV und für die Sonntags-Ausgabe von ÖSTERREICH bestätigt Bundeskanzler Sebastian Kurz erstmals offiziell, dass es ein Angebot für einen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Wien gibt. "Die Bereitschaft ist von beiden Präsidenten da, einen Dialog zu führen. Natürlich steht das Angebot, dass das Treffen in Wien stattfinden kann. Wir haben Wien in den letzten Jahren gut positioniert als Ort für Dialog und Gespräche", so Kurz auf oe24.TV.

Auf die konkrete Frage, ob er hinter den Kulissen an einem Gipfeltreffen in Wien arbeite, antwortet Kurz: "Es ist eine Option, ja."

Der Kanzler nimmt im oe24.TV-Interview auch zur aktuellen Asyl-Debatte in Deutschland Stellung. "Es stimmt, dass wir in der Flüchtlingsfrage immer unterschiedliche Zugänge hatten. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Ich glaube aber, dass sich ihre Linie (gemeint ist Angela Merkel, Anm.)massiv verändert hat. Von meiner Perspektive her in die richtige Richtung."

Kurz weiter: "Die deutsche Position hat sich stark verändert. Merkel hat klar betont, dass sie unsere Bemühungen, einen Außengrenzschutz zustande zu bringen, auch unterstützen wird. Wenn wir uns durchsetzen wollen, brauchen wir Deutschland."

