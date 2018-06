Europäischer Hämatologenverband: neue Anti-CD22 CAR-T-Immuntherapie rettete das Leben von Kindern mit Leukämie

B akute lymphoblastische Leukämie (B-ALL) ist eine tödliche Blutkrebsart, die in der Regel mit Chemotherapie oder einer allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (allo-HCT) behandelt wird. Die CD19-CAR-T-Zelltherapie wurde erfolgreich zur Behandlung von refraktären oder rezidiven (r/r) B-ALL-Patienten eingesetzt. Manche Patienten sprechen jedoch auch auf all diese Behandlungsoptionen nicht mehr an und erleiden Rückfälle. In dieser Studie wurde die humanisierte CD22-CAR-T-Zelltherapie als Behandlungsoption für pädiatrische r/r B-ALL-Patienten untersucht, die auf mehrere Behandlungslinien, darunter allo-HCT und CD19-CAR-T-Zelltherapie, nicht mehr ansprechen. Shanghai Yake Biotech lieferte den lentiviralen Vektor mit einem humanisierten Anti-CD22 CAR-Design. Wir produzierten die CD22-CAR-T-Zellen und führten die klinischen Protokolle in unserem Krankenhaus aus. Die Behandlung ist ausgesprochen wirksam. Sie erzielte eine Gesamtansprechrate (ORR) von 86,7 % und eine komplette Remissionsrate (CR) von 80,0 %. Bei den Patienten, die auf die Behandlung ansprachen, wurde eine progressionsfreie Überlebensrate (PFS) von 91,7 % im Laufe einer medianen Nachsorge von 108 (46-199) Tagen beobachtet. Auch das Sicherheitsprofil ist ausgezeichnet: nur geringfügige Nebenwirkungen und keine Todesfälle. Unsere Studie ergab, dass die CD22-CAR-T-Zelltherapie als Behandlungsoption für pädiatrische r/r B-ALL-Patienten hochwirksam ist, nachdem diese auf CD19-CAR-T-Zelltherapie und allo-HCT nicht mehr ansprachen. Dies gibt solchen bisher unbehandelbaren Patienten neue Hoffnung.

Präsentator: Dr. Jing Pan

Affiliation: Beijing Boren Hospital, Peking, China

Thema: WIRKSAMKEIT UND SICHERHEIT VON ANTI-CD-22 CAR-T-ZELLTHERAPIE BEI 15 REFRAKTÄREN ODER REZIDIVEN PÄDIATRISCHEN PATIENTEN MIT B AKUTER LYMPHOBLASTISCHER LEUKÄMIE

Der Abstract S832 wird von Dr. Jing Pan am Samstag, dem 16. Juni von 11:30-11:45 Uhr in Raum A8 vorgestellt.

