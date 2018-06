Fußball-WM im ORF: Bereits am zweiten Spieltag erstmals mehr als eine Million Zuschauer

Bis zu 1.105 sahen Portugal – Spanien in ORF eins

Wien (OTS) - Großes Interesse an den Fußball-WM-Übertragungen im ORF:

Bereits am zweiten WM-Tag wurde die Eine-Million-Zuschauergrenze übertroffen: Bis zu 1.105 Millionen sahen das grandiose 3:3 zwischen Portugal und Spanien. Im Schnitt sahen die zweite Halbzeit 1.024 Millionen Fußballfans, bei 39 Prozent Marktanteil (47 und 54 in den jungen Zielgruppen). Auch am Nachmittag ließen sich bis zu 325.000 das Spiel Ägypten –Uruguay und bis zu 403.000 das Match Marokko – Iran via ORF eins nicht entgehen. Topwert auch für den ersten regulären „WM Club“: Bis zu 318.000 sahen den Torhüter-Gipfel mit Helge Payer, Jean-Marie Pfaff und Manuela Zinsberger.

