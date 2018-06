Grünenthal zum dritten Mal als einer der besten Arbeitgeber Europas ausgewählt

Aachen (ots) - Grünenthal hat sich in diesem Jahr als einer der 25 Besten Multinationalen Arbeitgeber Europas qualifiziert. Nach 2012 und 2013 wird das pharmazeutische Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland damit zum dritten Mal in dieser Kategorie ausgezeichnet. Nationale Erfolge in Italien, Portugal und Spanien waren die Gründe für die Entscheidung durch das Great Place to Work® (GPtW®) Institute.

Die diesjährigen Gewinner wurden in einer feierlichen Zeremonie in der Athener Konzerthalle im griechischen Athen prämiert. Mark Fladrich, Chief Commercial Officer, nahm die Auszeichnung im Namen der drei Grünenthal-Gewinnerländer entgegen. "Wir sind stolz auf die großartige Leistung unserer Mitarbeiter in diesen Ländern. Sie zeigt, dass kontinuierliches Streben nach Exzellenz und Engagement der Schlüssel zum Erfolg ist, um ein Great Place to Work® zu werden." Daneben unterstreicht Heinz-Gerd Suelmann, Head Global Human Resources, die Bedeutung der regelmäßig durchgeführten GPtW®-Befragung: "Wir fühlen uns durch diese Anerkennung sehr geehrt. Nun gehören wir einer exklusiven Gruppe von Organisationen an, die für ihre Mitarbeiter eine vertrauensvolle und auf hohe Leistung ausgerichtete Kultur schaffen und aufrechterhalten." Die Durchführung von Mitarbeiterbefragungen ist seit 2009 ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur von Grünenthal.

Mehr als 1,6 Millionen Mitarbeiter von 2.800 Unternehmen in ganz Europa nahmen an dem Befragungsprozess für die Liste der Besten Arbeitgeber in Europa 2018 teil. Mit der Rangliste wurde die Sicht der Mitarbeiter auf Führung, Innovation, Inklusion, Organisationskultur und Vertrauen bewertet. Europas beste Arbeitgeber erschaffen eine Unternehmenskultur, die einladend, freundlich und inklusiv ist. 93 % der Mitarbeiter der diesjährigen besten Arbeitgeber sagen, dass sie stolz auf ihren Arbeitsplatz sind und 92 % geben an, dass sie bei der Arbeit sie selbst sein können.

Informationen zur Liste der Besten Arbeitgeber Europas

Great Place to Work® ermittelt die besten Unternehmen, die in Europa attraktive Arbeitsplätze schaffen, durch Veröffentlichung der jährlichen Liste der Besten Arbeitgeber Europas. Für die Liste wird in vier Kategorien nach Unternehmensgröße unterschieden: unter 50 Mitarbeiter, kleine und mittlere (50-500), große (ab 501) und multinationale Unternehmen. Um für die Aufnahme in die Liste in Frage zu kommen, müssen die Unternehmen auf mindestens einer nationalen Liste in einem der 19 in der Liste vertretenen Länder erscheinen und unsere quantitative Mindestgrenze in der Trust Index© Befragung erfüllen. Darüber hinaus müssen Arbeitgeber in der multinationalen Kategorie mindestens 1000 Mitarbeiter verteilt auf 3 oder mehr Länder vorweisen und auf mindestens 3 nationalen Listen erscheinen. Die Liste der Besten Arbeitgeber Europas 2018 basiert auf Daten, die für nationale Listen erhoben und innerhalb der letzten 12 Monate veröffentlicht wurden.

Über Grünenthal

Grünenthal ist ein Pharmaunternehmen mit zukunftweisender Forschung, das sich auf die Indikationen Schmerz, Gicht und Entzündungserkrankungen spezialisiert hat. Es ist unser Anspruch, bis 2022 einen Jahresumsatz von 2 Mrd. EUR zu erwirtschaften und vier bis fünf neue Produkte für Therapiegebiete zu entwickeln, in denen Patienten einen hohen Leidensdruck haben und für die es bislang noch keine ausreichenden therapeutischen Lösungen gibt. Als ein Unternehmen mit vollständig integrierter Forschung und Entwicklung verfügen wir über langjährige Erfahrung in innovativer Schmerzbehandlung und in der Entwicklung modernster Technologien für den Patienten. Da wir uns der Innovation sehr verpflichtet fühlen, liegen die Investitionen in unsere Forschung und Entwicklung über dem Branchendurchschnitt.

Grünenthal ist ein unabhängiges Unternehmen in Familienbesitz mit Konzernzentrale in Aachen, Deutschland. Wir sind in insgesamt 32 Ländern mit Gesellschaften in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich, und etwa 5.200 Mitarbeiter arbeiten weltweit für Grünenthal. Der Umsatz betrug im Jahr 2017 rund 1,3 Mrd. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.grunenthal.com

Folgen Sie uns auf:

LinkedIn: Grunenthal Group

XING: Grünenthal GmbH

Twitter: @grunenthalgroup Instagram: gruenenthal

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stepan Kracala, Head Global Communications

Tel.: +49 241 569-1335, Stepan.Kracala @ grunenthal.com

Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Deutschland