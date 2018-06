Casinos Austria lud zum Fußball WM-Auftakt nach Baden

Mehr als 230 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport pilgerten ins Casino Baden und sahen ein Rekord-Spiel

Wien (OTS) - Es hat schon Tradition, dass Casinos Austria zum Auftakt von Fußball-Großereignissen zum großen kulinarischen Fest ins Casino Baden lädt. Mehr als 230 Gäste sorgten am Donnerstag schon vor Beginn des Eröffnungsspiels für fantastische Stimmung, sodass die Begrüßungsreden der beiden Gastgeber, nämlich von Casinos Austria Vorstandsdirektor Prof. Mag. Dietmar Hoscher und dem Botschafter der Russischen Föderation Dmitrij Ljubinskij erfrischend kurz und pointiert ausfielen und in zwei Übergaben gipfelten.

Hoscher erhielt vom Botschafter einen 100 Rubel Schein – die „derzeit begehrteste Banknote der Welt“, wie Ljubinskij betonte – überreicht, der Platz in einem Bilderrahmen finden wird. Und dann erhielt Rapid-Legende und Ex-Teamspieler Alfred Körner, Stammgast bei Fußball-Events im Casino Baden, von Hoscher und Ljubinskij ein Bild überreicht, als Dank für und in Erinnerung an seine beiden WM-Teilnahmen in den Jahren 1954 und 1958. „Für Dich, lieber Alfred, vielleicht nur ein Staubfänger, aber ich kann Dir’s nicht ersparen“, scherzte Hoscher.

Zur grandiosen Stimmung im Casino Baden trug einerseits ein grandioses Buffet mit russischen und österreichischen Spezialitäten bei: So gab es u.a. Wareniki (russische Teigtaschen), Rinderfilet mit Sauce Stroganoff, Golubtsi (russische Krautrouladen) und Himbeer Pavlova bzw. Lachsforelle gegrillt, geschmorte Kalbsschulter und Schokolade-Walnuss-Kuchen. Andererseits verblüffte Russlands Nationalteam mit einem erfrischenden 5:0 Sieg im WM-Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien und damit mit einem Rekord-Spiel, denn mit einem derart deutlichen Sieg ist bisher noch kein anderes WM-Eröffnungsspiel ausgegangen.

Unter den Gästen im Casino Baden waren: Der Botschafter der Republik Serbien, Pero Jankovic; Brasiliens Botschafter Ricardo Neiva Tavares; der Botschafter der Republik Kasachstan, Kairat Sarybay; Martha Alarcon von der kolumbianischen Botschaft; Nabil Ashri von der Botschaft Saudi-Arabiens; der Botschafter der Republik Armenien, Arman Kirakossian; Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek; Michael Götzhaber, Technischer Direktor des ORF; VAMED-Marketingdirektor Gerhard Gucher; Gerhard Milletich, Präsident des Burgenländischen Fußballverbandes; Agenturchef Rudi Kobza sowie die Ex-Fußballer und Rapid-Legenden Franz Hasil, Ernst Dokupil, Walter Skocik, Helmut Maurer und Jörn Bjerregaard.

Bilder zum Download finden Sie unter http://bit.ly/Fussball-WM-Auftakt-2018

