BM Hartinger-Klein: „Arbeitszeitflexibilisierung für alle Seiten ein Gewinn“

Bundesministerin sieht deutliche Verbesserung der Work-Life-Balance durch die von der Bundesregierung geplante neue Arbeitszeitregelung Bundesministerin sieht deutliche Verbesserung der Work-Life-Balance durch die von der Bundesregierung geplante neue Arbeitszeitregelung

Wien (OTS) - „Die Arbeitswelt verlangt Flexibilität und wir schaffen die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür“, kommentiert Mag. Beate Hartinger-Klein, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, die Einigung zwischen FPÖ und ÖVP bei der Arbeitszeitflexibilisierung. Damit orientiere man sich am Vorschlag der Sozialpartner vom Juni 2017 und hat sogar noch arbeitnehmerfreundlichere Rahmenbedingungen geschaffen. „Wir haben diesen weitgehend umgesetzt, auch mit Elementen aus dem Plan A von SPÖ-Bundesparteiobmann Christian Kern“, erklärt Hartinger-Klein. „Damit gibt man den Österreicherinnen und Österreichern endlich die Möglichkeit flexibel arbeiten zu dürfen, ohne gegen ein Gesetz zu verstoßen“, ist Bundesministerin Hartinger-Klein überzeugt.****

Gerade junge Menschen wollen mehr Flexibilität in ihrer Lebensgestaltung und „dazu gehört auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit“, so Hartinger-Klein und weiter: „Menschen wollen arbeiten, um sich etwas aufzubauen, das darf das Gesetz nicht verbieten.“ Von der Flexibilisierung der Arbeitszeit profitieren aber nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. „Dadurch kann das gegebene Arbeitszeitvolumen besser an die Auftragslage angepasst werden. Das führt in der Wirtschaft zur Auftragssicherung, weil man auch in Spitzenzeiten den Bedarf abdecken kann“, erklärt Hartinger-Klein.

„Es ist eine dringend notwendige Modernisierung des Arbeitsrechts und kein Angriff auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie uns die Opposition vorwirft. Die Österreicherinnen und Österreicher sollen selbstbestimmt entscheiden können, ob sie sich im Endeffekt mehr Freizeit am Stück schaffen wollen“, so die Bundesministerin abschließend.

Das BMASGK hat einige Beispiele zum geplanten Arbeitszeitmodell der Bundesregierung errechnet:

Bei einer Hochzeit an zwei Samstagen in einem Gasthaus; Kellner und Koch arbeiten je zweimal 11 Stunden; die 9. Stunde wird durchgerechnet, die 10. und 11. Stunde sind jeweils Überstunden mit 50% Zuschlag. Bei beiden entsteht ein Zeitguthaben von 8 Stunden (2 Stunden Normaltarif + 4 Überstunden mit Zuschlag); dafür bekommen sie einen Tag frei.

Ein Installateur braucht am Donnerstag 11 Stunden, weil er zwischendurch ein Ersatzteil beschaffen muss; es entsteht ein Zeitguthaben von 4 Stunden (1 Stunde Normaltarif, 2 Überstunden mit Zuschlag) Am Freitag danach geht er dafür um 12 Uhr nach Hause.

Ein IT-Programmierer hat Gleitzeit; er arbeitet an vier Tagen - Montag 8 Stunden, Dienstag 10 Stunden, Mittwoch 10 Stunden und Donnerstag 12 Stunden; er schließt das Projekt am Donnerstag ab, und bleibt dafür am Freitag zuhause.

Großer Auftrag in der Industrie: Ein Arbeiter arbeitet 6 Wochen lang je 52 Stunden (je 4x10 + 1x12 Stunden); Zeitguthaben danach: 30 Stunden zum Normaltarif + 42 Überstunden mit Zuschlag, insgesamt 93 Gutstunden; das ermöglicht zweieinhalb Wochen Urlaub oder alternative Auszahlung.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Axel Ganster, MAS

Pressesprecher von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein

+43 (1) 71100-86 2456

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at

www.facebook.com/sozialministerium