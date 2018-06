Fußball-WM-Tag 3 und 4 im ORF u. a. mit Argentinien – Island und Deutschland – Mexiko

Am 16. Juni mit gleich vier Spielen, am 17. Juni mit Deutschland – Mexiko; Expertendebüt von Koller und Janeschitz

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 16. Juni 2018, heißt es am 3. WM-Tag für die Fußball-Fans in ORF eins Kondition zeigen – denn es finden gleich vier WM-Spiele hintereinander satt. Den Beginn macht ab 11.25 Uhr Frankreich – Australien (Kommentator: Boris Kastner-Jirka), es folgt ab 14.15 Uhr Argentinien – Island (Oliver Polzer), um 17.15 Uhr Peru – Dänemark (Michael Roscher) und schließlich um 20.15 Uhr Kroatien – Nigeria (Dietmar Wolff). Analytiker im ORF-„WM-Studio“ sind bei den ersten beiden Partien Alina Zellhofer, Marcel Koller und Thomas Janeschitz, danach übernehmen Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Roman Mählich.

WM-Tag 4 am Sonntag, dem 17. Juni, bringt zunächst ab 13.25 Uhr das Spiel Costa Rica – Serbien (Kommentator ist Boris Kastner-Jirka), danach ab 16.15 Uhr Deutschland – Mexiko (Oliver Polzer) und um 19.15 Uhr Brasilien – Schweiz. Im ORF-„WM-Studio“ analysieren die ersten beiden Spiele Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich, danach sind Alina Zellhofer, Marcel Koller und Thomas Janeschitz dran.

