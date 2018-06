VOLKSTHEATER SANIERUNG – WAAGNER-BIRO LIEFERT KOMPLETTE BÜHNENMASCHINERIE

Wien (OTS) - Das 1889 nach Entwürfen von Hermann Helmer und Ferdinand Fellner erbaute Volkstheater wurde letztmals 1980 einer vollständigen Modernisierung der Bühnentechnik unterzogen – schon damals durch Waagner-Biro. Im Zuge der schrittweisen Generalsanierung wird 2020 die Bühnentechnik komplett erneuert werden. Ober- und Untermaschinerie werden geliefert, ebenso wie die weltweit modernste Bühnensteuerung.

Details:

Nach fast 40 Jahren Dauerbetrieb und zuverlässiger Funktionaliät wird die Bühnenmaschinerie im Zuge der Generalsierung des Volkstheaters komplett erneuert:

Die bühnentechnischen Anlagenteile werden dazu demontiert und die Bühnenbauteile modernisiert, wobei besondere Beachtung auf Erhalt der denkmalgeschützten Innenräume und des Zuschauertraktes gelegt wird. Die Stahlbauunterkonstruktion wird verstärkt, um die Aufnahme höherer Lasten zu ermöglichen. Der gesamte Schnürboden und der Rollboden wird erneuert, ebenso wie die Arbeits- und Beleuchtungsgalerien.

Die neue Obermaschinerie umfasst 34 Prospektzugwinden für Bühne und Hinterbühne, 3 Beleuchterzüge, 1 Hauptvorhang, 1 Schleierzug, 8 Punktzüge, 2 Panoramazüge, 1 Rundhorizont sowie die Anpassung des vorhandenen Vorbühnenzugs und der 6 vorhandenen Punktzüge.

In der Untermaschinerie werden die Drehbühne und das Orchesterpodium modernisiert. Die beiden Personenversenkungen in der Drehbühne und der Eiserne Vorhang werden erneuert, zudem ein neues Anlieferungspodium eingebaut. Dieses bietet zusätzliche Flexibilität bei der Einbringung von Kulissen und Dekorationen.

Als Herzstück der bühnentechnischen Anlage kommt die neueste Generation der CAT V5 Steuerung zum Einsatz – die momentan moderneste am Markt verfügbare Bühnensteuerung. Sie ist gekennzeichnet durch höchstmögliche Sicherheit, leistungsstarke Funktionen, hohe Verfügbarkeit und ein beeindruckendes Bedienkonzept. Die intuitive Bedienoberfläche ist vergleichbar mit modernen Smartphones. Alle elektromechanischen Anlagen können vom Hauptpult sowie von den Mobilpulten komfortabel und sicher bedient werden.

Als weltweiter Spezialist für Bühnentechnik verfügt die Waagner-Biro Stage Systems über eingehende Erfahrung bei Sanierungen in denkmalgeschützten Bauten. Dies wurde unter anderem in jüngster Zeit schon beim Projekt Staatsoper „Unter den Linden“ in Berlin, dem Joan-Sutherland-Theater der Sydney Opera sowie der Hamburger Elbphilharmonie unter Beweis gestellt.

Mehr Information finden Sie auch auf der Seite des Volkstheaters: http://www.volkstheater.at/magazin/eine-wunschliste-fuer-das-theater/

Über Waagner-Biro

Engineering-Kompetenz auf höchstem Niveau und über 160 Jahre Erfahrung im Stahl- und Maschinenbau sind die Basis für den Erfolg der Waagner-Biro Gruppe.

Waagner-Biro ist eine österreichische Unternehmensgruppe mit Sitz in Wien und hält Beteiligungen an nationalen und internationalen mittelständischen Unternehmen des Stahl- und Maschinenbaues. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Waagner-Biro einen Umsatz von knapp EUR 200 Mio. mit einem Exportanteil von 96 %. Die Geschäftsfelder umfassen Stahl-Glas-Technik, Brückenbau, Bühnentechnik und Spezialmaschinenbau. Waagner-Biro beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter an rund 15 Standorten in Europa, dem arabischen Raum und Südostasien.





Rückfragen & Kontakt:

Waagner-Biro AG – Viktoria Gruber, PR & Corporate Marketing

Tel.: +43 (0)1 288 44-195, Mail: Viktoria.Gruber @ waagner-biro.com