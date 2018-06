ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Volleyball European Silver League Final-Four der Damen

Weiters am 16. und 17. Juni: Beachvolleyball World Tour – Baden Open 2018

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 16. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Volleyball European Silver League Final-Four-Spiel der Damen Österreich – Estland um 19.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Höhepunkte von der WRC-Rallye Italien 2018 um 21.30 Uhr und vom „Best of Dancesport“ World Youth Breaking Championships Kawasaki 2018 um 22.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen von der Beachvolleyball World Tour – Baden Open 2018 um 12.00 Uhr und vom Volleyball European Silver League Final-Four der Damen (Spiel um Platz 3 um 18.00 Uhr, Finale um 19.00 Uhr), das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Höhepunkte von der FIA World Rallyecross Championship Norwegen 2018 um 22.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 17. Juni.

Am Wochenende geht im schwedischen Nyköping das Final-Four der CEV Silver European League Women in Szene. Österreichs Volleyball-Nationalmannschaft der Damen redet nach der sensationellen Gruppenphase im Vierkampf um den Aufstieg in die Golden European League mit: Am Samstag trifft die Auswahl von ÖVV-Teamtrainerin Svetlana Ilic im zweiten Halbfinale auf Estland. Davor wird im Duell zwischen Gastgeber Schweden und Albanien das erste Endspiel-Ticket vergeben. Die Platzierungsspiele stehen am Sonntag auf dem Programm. ORF SPORT + überträgt das Spiel der Österreicherinnen gegen Estland am 16. Juni sowie das Spiel um Platz 3 und das Finale am 17. Juni live. Kommentator ist Philipp Maschl. Das Spiel um Platz 3 ist am 17. Juni von 16.00 bis 18.30 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Das Beachvolleyball-Turnier in Baden hat heuer erstmals den Sprung in die World Tour geschafft. Damit ist garantiert, dass sich neben den ÖVV-Stars, angeführt von den Vizeweltmeistern Clemens Doppler und Alex Horst, von 13. bis 17. Juni die gesamte Beach-Elite in Baden treffen wird. Am 17. Juni stehen die Halbfinalspiele, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale der Herren live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 15. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at