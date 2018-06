Wien-Donaustadt: Betrug durch angebotene Handwerkstätigkeiten

Wien (OTS) - Am 12. Juni 2018 fuhr ein weißer Kastenwagen vor einem Haus in Greinzgasse vor und machte die Hausbesitzer (72, 71) auf die alten Dachrinnen aufmerksam. Einige Handwerker boten dem Ehepaar eine Sanierung der Dachrinnen für € 380 an. Nachdem die Arbeiten durchgeführt wurden fuhren die Handwerker mit dem 72-jährigen Mann zu einer nahegelegenen Bank, um den fälligen Betrag abzuheben. Dort forderten die Männer für ihre erbrachten Leistungen plötzlich € 20.000, die ihnen der 72-Jährige auch bezahlte.

Zwei Tage später kamen erneut Handwerker bei dem Ehepaar vorbei und boten an, das Garagendach zu sanieren. Die Frau und der Mann willigten erneut ein. Im Zuge der Arbeiten bemerkten das Ehepaar, dass zwei (48, 24) der fünf Handwerker bereits die Dachrinnen bei ihnen saniert hatten. Als am Schluss der Handwerkstätigkeiten eine Summe in der Höhe von € 26.000 verlangt wurde, alarmierte die 71-Jährige die Polizei. Der 48- und der 24-Jährige wurden einvernommen und auf freiem Fuß angezeigt.

