20. Internat. Cantus MM Musik und Kulturfestival

Festkonzert der Nationen in Salzburg am 29. Juni

Salzburg (OTS) - "Licht an, hier komme ich" und "Musik, die verbindet - Hand in Hand" - so das wunderbare Motto des 20. Internationalen Cantus MM Musik- und Kulturfestivals in Salzburg, dessen Höhepunkt am Fr., den 29. Juni, 19.00 Uhr mit einem großen Festkonzert der Nationen im Salzburger Mozarteum, Schwarzstraße 26 gipfelt.

Internationale Chöre und Orchester geben mit ihren Auftritten ein Zeichen der Nächstenliebe und setzen sich dabei für den Verein JoJo - Kindheit im Schatten ein. Das breitgefächerte Repertoire der teilnehmenden Nationen umfasst klassische Werke und auch traditionelle Stücke.

Karten direkt beim Verein oder an der Abendkasse. Unkostenbeitrag Euro 15,--, ermäßigt Euro 8,--. Tel.: +43 (0)650 8824330 /Mailto: cantusmm @ cc-a.at, www.cantusmm.com

