Kurz/Strache: „Österreichische Lösung zur Weiterführung von Kika/Leiner sichert 5.000 Arbeitsplätze“

Wien (OTS) - „Es freut uns als Bundesregierung sehr, dass die drohende Insolvenz der Kika/Leiner-Gruppe im letzten Moment abgewendet werden konnte und eine österreichische Lösung zur Weiterführung des Betriebs gefunden wurde“, sagen heute Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache.

Dieses Ergebnis sichere den Erhalt von etwa 5.000 Arbeitsplätzen im Land und sei als ein großes Vertrauensvotum für den Standort Österreich zu sehen. „Es freut uns auch, dass wir in den Verhandlungen einen Beitrag zum Weiterbestand von Kika/Leiner leisten konnten und die Bundesregierung verpflichtet sich auch weiterhin zu einer Standortpolitik, die Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich sichert“, so Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Strache abschließend.

