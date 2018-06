Grüne NÖ als einzige Partei gegen die Waldviertel-Autobahn

Antrag von Silvia Moser in der Landtagssitzung spricht sich gegen den Bau der Autobahn und für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Waldviertel aus

St. Pölten (OTS) - In der Budgetsitzung des NÖ Landtages kürzt die schwarz-blau-rote Landesregierungen bei Sozialleistungen und Familien. Lieber wird das Geld lieber in Prestigeprojekte wie die Waldviertelautobahn investiert. Die Grünen NÖ, allen voran die Waldviertler Landtagsabgeordnete und Gesundheitssprecherin Silvia Moser besetzen dazu mittels Antrag eine deutliche Gegenposition. Silvia Moser: „Das Waldviertel braucht vieles, aber keine Autobahn in Zeiten der Klimakatastrophe und Strukturproblemen. Die Grünen NÖ sprechen sich klar gegen dieses 5 Mrd. teure Projekt auf Kosten der Lebensqualität und der Umwelt aus. Die Region braucht vielmehr ein gut ausgebautes Verkehrsnetz mit der Franz-Josefs-Bahn und Bussystemen in Kombination. Auch der Breitbandausbau muss endlich im 21. Jahrhundert ankommen und damit der Wirtschaftsstandort aufgewertet werden.“

Der Antrag der Grünen NÖ wurde von allen anderen Parteien im NÖ Landtag abgelehnt und damit ist klar: „Anscheinend wollen ÖVP-SPÖ-FPÖ-NEOS die BürgerInnen und damit das ganze Waldviertel lieber weiterhin mit einem Versprechen auf eine Autobahn hinhalten und wichtige Ausbauprojekte, wie den Bildungsstandort und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen auf die lange Bank schieben. Lieber baut man eine Waldviertelautobahn, anstatt die Anliegen der WaldviertlerInnen ernst zu nehmen“, zeigt sich Silvia Moser enttäuscht.

