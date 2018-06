UNIQA Tower wird zum Fußballfeld

An allen Spieltagen der Fußball-WM bewegen sich Bälle auf der Medienfassade des UNIQA Tower in Wien.

„Fußball hat für UNIQA einen hohen Stellenwert, deswegen gestalten wir die Fassade zur Fußball-WM um“, sagt Kurt Svoboda, Vorstandsvorsitzender UNIQA Österreich

Heute beginnt die Fußball-WM in Russland. Dieser Event ist für UNIQA Anlass genug, die Fassade des UNIQA Tower in Wien neu zu gestalten. An allen Spieltagen werden sich Fußbälle in verschiedenen Größen und Farben auf der Medienfassade bewegen. „Die Fußball-WM ist ein Ereignis, bei dem viele sportbegeisterte Österreicher mitfiebern. Das rot-weiß-rote Team ist bei der WM leider nicht dabei, aber wir wollen als wichtiger Sponsor im Fußball unsere Freude über dieses Großereignis durch diese spezielle Illuminierung des UNIQA Towers ausdrücken. UNIQA ist Namenssponsor des UNIQA ÖFB Cups und wichtigster Partner von Österreichs ältestem Fußballverein, der Vienna“, so Kurt Svoboda, Vorstandsvorsitzender von UNIQA Österreich.

Die Beleuchtung startet an jedem Spieltag der Fußball-WM mit Einbruch der Dunkelheit und dauert bis 24:00 Uhr. Der UNIQA Tower ist ein Wahrzeichen am Wiener Donaukanal und die anlassbezogene Lichtspiele sorgen für Aufmerksamkeit. Die mehr als 7.000 Quadratmeter große Außenfläche des Headquarters wurde als Medienfassade mit einer Punktmatrix aus LEDs gestaltet und ist somit ein Beispiel für moderne und innovative Architektur. Sie besteht aus mehr als 40.000 Bildpunkten, basierend auf ca. 160.000 einzelnen LEDs.

