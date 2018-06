Fußball-WM-Tag 2 im ORF mit Ägypten – Uruguay, Marokko – Iran und Portugal – Spanien

Am 15. Juni ab 13.25 Uhr im WM-Sender ORF eins, „WM-Club“ mit „Torhüter-Gipfel“ Payer, Pfaff und Zinsberger

Wien (OTS) - Bereits am Freitag, dem 15. Juni 2018, und damit am Fußball-WM-Tag 2 kommt es ab 19.15 Uhr in ORF eins zum ersten Schlagerspiel – wenn in Sotschi Europameister Portugal auf einen der großen WM-Favoriten Spanien trifft. Kommentator ist Thomas König. Los geht es aber bereits um 13.25 Uhr mit Ägypten – Uruguay (Kommentator Michael Roscher), danach folgt ab 16.15 Uhr Marokko – Iran (Michael Bacher). Im „WM-Studio“ analysieren Bernhard Stöhr (beim Spanien-Match Rainer Pariasek) sowie Herbert Prohaska und Roman Mählich.

Im „WM-Club“ begrüßen um 22.10 Uhr Kristina Inhof und Christian Diendorfer den belgischen Kult-Tormann Jean-Marie Pfaff, Rapid-Tormann-Legende Helge Payer und Österreichs Team-Torfrau Manuela Zinsberger.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at