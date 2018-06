Hektar Nektar holt sich 6-stelliges Investment an Board: Deutscher Bauernverlag beteiligt sich an Bienenfreunde-Community

Das aufstrebende Bienen Startup Hektar Nektar freut sich über ihren neuen Investor - Die Deutsche Bauernverlag GmbH hat 25 Prozent an Hektar Nektar übernommen

Wien (OTS) - Die Zusammenarbeit zwischen der Online-Plattform und dem Verlag mit seinem reichweitenstarken Imkerei-Fachmagazin eröffnet neue Perspektiven für einen nachhaltigen Bienenschutz.

hektarnektar.com ging im Oktober 2017 online und ermöglicht die direkte Vernetzung mit der Imkerschaft. Das Startup bietet neue Lösungsansätze für den Bienenschutz an: In einem ersten Schritt löste Hektar Nektar das dringendste Problem der Imker und eröffnete einen Bienenhandel-Marktplatz, mit welchen Imker ihre Ausfälle an Bienenvölkern rasch und unkompliziert kompensieren können. Ergänzend dazu wurden spezielle Bienen-Versandboxen konstruiert und ein geeigneter Versand-Dienstleister organisiert. Die Gründer Martin und Mark Poreda haben damit die Imker rasch überzeugt und binnen kurzer Zeit eine hohe Anzahl an Transaktionen durchgeführt. Mit einem Angebot an tausenden Bienenvölkern und Bienenköniginnen ist Hektar Nektar der erste Bienen-Marktplatz weltweit.

Mit dem Deutschen Bauernverlag als Investor wird das Wachstum von Hektar Nektar noch schneller als geplant vorangehen, freut sich Martin Poreda, Co-Founder und CEO von Hektar Nektar: „Der Deutsche Bauernverlag ist der perfekte Partner für unsere weitere Vorhaben. Gemeinsam entwickeln wir messbar wirksame Maßnahmen für den Bienenschutz, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Wir erschließen neue Synergien, können Bienenfreunde gezielt ansprechen und dank des Investmentkapitals das Wachstum und damit Mehrwert der Plattform rascher steigern.“

Durch die im Verlagsverbund publizierten Imkerei-Fachmagazine werden über 50 Prozent aller deutschen Imker erreicht und gewährleisten damit eine effiziente Zielgruppen-Ansprache. Im nächsten Schritt werden Maßnahmen für Unternehmen, Haushalte und Landwirtschaft konzipiert.



Bienenschutz per Mausklick: Rettungsanker für Bienen, Imker und Landwirtschaft

Bienen übernehmen durch die Bestäubung von Pflanzen eine wichtige ökologische Rolle: Schätzungen zufolge verdanken wir den Bienen 1/3 unserer Nahrung sowie 80% der Obst- und Gemüsesorten. Handlungsbedarf ist dringend erforderlich, denn der weltweite Rückgang von Bienenpopulation hat beträchtliche Folgen für Umwelt und Mensch. hektarnektar.com eröffnet neue Maßnahmen für den Bienenschutz und stellt hierfür die Unterstützung der Imker in den Mittelpunkt: Als wahre Multiplikatoren für mehr Bienen auf dieser Welt leidet die Imkerschaft an Überalterung, Unwirtschaftlichkeit der Imkerei und Rückschlägen durch das Bienensterben. Mit dem Bienen-Marktplatz können Imker aktiv Bienen handeln und ihre Winterausfälle kompensieren. Künftig werden Unternehmen und Haushalte die Möglichkeit haben, Imker direkt in ihrer Arbeit zu unterstützen.

hektarnektar.com: Führende Plattform für Bienen-Freunde

Hektar Nektar ist das aufstrebende Bienen-Startup der Internet-Unternehmer Martin und Mark Poreda. Das erfolgreiche Brüder-Paar aus Wien hat 2007 die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu gegründet und 2013 an das Business-Netzwerk XING verkauft. Entsprechend ihrer Maxime „mit digitalen Lösungen die Welt verbessern“ nehmen sich Martin und Mark Poreda mit Hektar Nektar dem Bienenschutz an. hektarnektar.com bringt Imker, Landwirte, Bienenzüchter sowie Unternehmen und Private zusammen und trägt mit der Vernetzung zur Steigerung der Bienenpopulation bei. Interessierte können sich kostenfrei bei der Plattform registrieren. Mit einem Angebot an tausenden Bienenvölkern und Bienenköniginnen ist Hektar Nektar weltweit der erste Bienen-Marktplatz. hektarnektar.com ist seit Oktober 2017 online und steht Interessierten aus dem DACH-Raum zur Verfügung.

