faircheck: Hohe Kundenorientierung zahlt sich aus

Bei faircheck geht es Schlag auf Schlag: Finalist beim Staatspreis Unternehmensqualität, Träger von fünf Sternen nach EFQM und nun auch servicestarker Schadendienstleister 2018

Graz/Wien (OTS) - „Es war ein tolles Gefühl, als Finalist zum Staatspreis Unternehmensqualität gemeinsam mit ausgezeichneten Unternehmen auf der Bühne zu stehen,“ so Dr. Peter Winkler, CEO des österreichweit tätigen Schadendienstleistungsunternehmens, „Jetzt geht es darum, das hohe Niveau zu halten und uns weiterhin kontinuierlich zu verbessern.“ Quality Austria führte nach der Bewerbung von faircheck Anfang des Jahres ein umfassendes Assessment durch. Ein Assessorenteam bewertet auf Basis des anerkannten EFQM Excellence Modells und der RADAR-Logik, die einzelnen Ergebnisse im Unternehmen und ermittelt so den unternehmensbezogenen Reifegrad. faircheck erhielt die maximal möglichen fünf Sterne, wurde in die Liste „Exzellente Unternehmen Österreichs 2018“ aufgenommen und schließlich von einer hochkarätigen Jury zu einem der 13 Finalisten für den Staatspreis Unternehmensqualität auserwählt. „Die in der Bewertung verwendete Radar-Logik von Quality Austria hat gezeigt, dass die kundenbezogenen Ergebnisse besonders stark ausgeprägt sind. Ein Hauptaugenmerk, an dem wir zukünftig intensiv weiterarbeiten“, versichert faircheck-CEO Dr. Peter Winkler.



Ausgezeichneter Service – auch für die Kunden der Auftraggeber

Wie wichtig Kundenorientierung für faircheck ist, zeigt beispielsweise der im letzten Jahr implementierte Kundenprozess via App (fairApp) und Desktopanwendung. Dieser informiert den Versicherungsnehmer über den Status der Schadenbesichtigung und stellt die Kontaktdaten der zuständigen Ansprechpartner bequem und DSGVO gerecht zur Verfügung. Dr. Eva Kasper, Leiterin Projekte und Innovationen bei faircheck: „Mit fairApp haben wir die von den Kundinnen und Kunden vielfach geforderte Transparenz in den Schadenprozess der Versicherungen integriert.“ Ein Service, der auf mehreren Ebenen ankommt. Aktuell verleiht der deutsche Analysespezialist ServiceValue das Gütesiegel „servicestarker Schadendienstleister 2018“ an faircheck. Als weiterer Dienstleister aus Österreich erhält der heute internationale Wetterdienst UBIMET ein Service-Gütesiegel aus dem Hause ServiceValue.

Über faircheck

Neben ZÜRICH Versicherung Österreich, Uniqa Insurance Group, Helvetia Versicherungen oder Wüstenrot Versicherung und Länderversicherer vertrauen große und kleine Versicherer aus ganz Österreich, in der Schweiz und in Südtirol auf den 2005 gegründeten Schadendienstleistungs- und Begutachtungsspezialisten faircheck. Vor Ort schnell und nah am Schaden, dies bietet faircheck den Versicherungen österreichweit in den Sparten KFZ, Sach- und Haftpflicht, aber auch im Bereich Schifffahrt. Mit VEX https://vex-portal.com hat faircheck zusätzlich die Möglichkeit Videobegutachtungen durchzuführen. SchadenreguliererInnen von faircheck sind Experten der Bau- und Versicherungstechnik und werden durch innovative faircheck-Tools bei der Begutachtung österreichweit unterstützt. 2016, 2011 und 2010 erzielt faircheck Top-Platzierungen bei Austrias Leading Companies. 2017 wurde faircheck aufgrund der starken Prozesse und der hohen Innovationskraft von Quality Austria und EFQM auf Anhieb mit "Recognised for Excellence 3 Star - 2017" ausgezeichnet. 2018 erfolgte die Auszeichnung mit „Recognised for Excellence 5 Star - 2018“. faircheck ist in der Liste „Exzellente Unternehmen Österreichs 2018“ vermerkt und war Finalist beim Staatspreis Unternehmensqualität 2018. Die deutsche ServiceValue GmbH verleiht faircheck das Gütesiegel servicestarker Schadendienstleister 2018. Mehr Infos unter https://www.faircheck.at

Rückfragen & Kontakt:

Martina Sattler, MA

Marketing & PR

martina.sattler @ faircheck.at

Tel: +43 664 407 69 48



Dr. Peter Winkler

CEO faircheck

peter.winkler @ faircheck.at

Tel: +43 316 890 685 0