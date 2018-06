Wien-Floridsdorf: Polizeidiensthundevorführung

Wien (OTS) - Seit vielen Jahren veranstaltet die Polizeidiensthundeeinheit der Landespolizeidirektion Wien in Kooperation mit dem Wiener Stadtschulrat eine Präsentation für alle öffentlichen und privaten Wiener Volksschulen sowie sozialpädagogischen Zentren.

Am 14. Juni 2018 findet von 09.30-10.30 Uhr, in Wien 21., Hofherr Schrantz Gasse 6, bei der Polizeidiensthundeeinheit, die Vorführung für Schulen der Stadt Wien statt.

Schwerpunkte des Programms sind die Vorstellung der Polizeidiensthundeeinheit und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier.

Im Rahmen einer speziell für Kinder aufbereiteten Darbietung wird den Schülerinnen und Schülern die Notwendigkeit einer sinnvollen Ausbildung von Hunden bewusst gemacht.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Wien ist es gelungen ca. 2000 Schüler und Schülerinnen für diese Veranstaltung zu gewinnen.

