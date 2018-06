PRVA: Ausschreibungsstart für den Staatspreis PR 2018 und Sonderpreis Austrian Young PR Award

Schon zum 35. Mal wird die höchste Auszeichnung der Republik für Public Relations verliehen

Wien (OTS) - Der PRVA und das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort starten am 11. Juni 2018 die Ausschreibung des „Staatspreis PR 2018“. Zum mittlerweile 35. Mal können PR-Projekte und Konzepte in sechs verschiedenen Kategorien eingereicht werden.

Neben dem Staatspreis PR wird bereits zum dritten Mal auch der Sonderpreis „Austrian Young PR Award“ verliehen. Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort setzt mit der Verleihung des „Staatspreis PR“ ein Zeichen für die Bedeutung von Public Relations im Wirtschaftsleben, im Sozialbereich, in Kultur, Wissenschaft und Politik. Mit dem Sonderpreis werden die Newcomer in der PR-Branche angesprochen. Die feierliche Verleihung des „Austrian Young PR Award“ wird im Vorfeld der Nominiertenpräsentation im Rahmen der #PRGala18 des PRVA, am 29. November 2018, vorgenommen.

Bewährt hat sich, dass online eingereichte PR-Projekte für den BEST PRactice Award mittels Mouseklick für den Staatspreis PR ohne Zusatzaufwand weitereingereicht werden können. Diese Möglichkeit wird daher wieder angeboten.

Einreichung für den Staatspreis PR und den Sonderpreis „Austrian Young PR Award“

In sechs verschiedenen Kategorien können PR-Konzepte bis spätestens 19. September 2018 für den Staatspreis PR eingereicht werden:

Corporate PR

Corporate Social Responsibility (CSR)-Kommunikation

Digitale Kommunikation

Interne PR & Employer Branding

Produkt- & Service PR

PR-Spezialprojekte / Innovationen

In jeder der sechs Kategorien werden drei Projekte nominiert und ein Kategoriesieger ausgezeichnet. Der Träger des österreichischen „Staatspreis PR“ wird aus dem Kreis der sechs Kategoriesieger gewählt.

Die Einreichung ist ausschließlich online unter staatspreispr.submit.to durchzuführen. Die Projekte oder Kampagnen müssen im Zeitraum zwischen 1. Jänner 2017 und 30. Juni 2018 abgeschlossen bzw. überwiegend umgesetzt worden sein. Die Einreichung erfolgt durch den/die Auftraggeber, die PR-Agentur oder den/die PR-Berater online auf staatspreispr.submit.to.

Mit der Auszeichnung „Austrian Young PR Award“ wird ein besonderes und realisierbares PR-Konzept auf dem Gebiet der Public Relations, heuer für den Verein „kleine herzen“, gewürdigt.

Angesprochen für die Einreichung sowohl für den Staatspreis als auch für den Sonderpreis sind alle, die in der Kommunikationsbranche tätig sind: Über PRVA-Mitglieder hinaus können sich Kommunikationsprofis aus Agenturen, von Organisationen oder Institutionen und PR-Berater, die im Segment der klein- oder mittelständischen Unternehmen tätig sind, beteiligen.

Bewertungskriterien und Zusammensetzung der Jury

Die Jurymitglieder entscheiden über Nominierungen und Siegerprojekte nach folgenden Kriterien: Zielerreichung, Kreativität, Strategie sowie Kosteneffizienz. Als Vorsitzende der Fachjury fungiert PRVA-Präsidentin Julia Wippersberg. Alle Einreichungen für den Staatspreis und den Sonderpreis werden von einer unabhängigen Jury bewertet, diese setzt sich aus folgenden Repräsentanten zusammen:

Agentur-Mitglied

Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Deutsche Public Relations Gesellschaft (DPRG)

EPU-Mitglied

Fachhochschule Wien und Graz

Kammer für Arbeiter und Angestellte

Industriellenvereinigung

Österreichisches Rotes Kreuz als Institution und Sieger des „Staatspreis PR 2017“

PRVA Newcomers-Mitglied

Bund der Public Relations Agenturen der Schweiz (BPRA)

Universitäten Wien, Salzburg und Krems

Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ)

Wirtschaftskammer Österreich (WKO)

Alle Informationen zum Staatspreis 2018, den „Austrian Young PR Award“ sowie den vollständigen Ausschreibungstext zu beiden Preisen sind auf der Website des PRVA abrufbar: www.prva.at

Die Verbandsarbeit des PRVA wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt: APA-De-Facto, APA-OTS, DORDA, IFES, Jork Printmanagement, News on Video, ÖBB, Observer, OMV, REWE, Siteimprove, Wien Energie

