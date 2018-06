Das sind die Staatspreisträger "Familie & Beruf" 2018

Fünf Betriebe wurden für ihre herausragenden Verdienste im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgezeichnet

Wien (OTS) - Insgesamt 68 Unternehmen und Institutionen aus sieben Bundesländern haben heuer beim Staatspreis „Familie & Beruf“ eingereicht, der gestern Abend in der Sky Stage über den Dächern Wiens vergeben wurde. „Mit dem Staatspreis wollen wir Arbeitgeber vor den Vorhang holen, die im Bereich Familienfreundlichkeit im Betrieb herausragende Leistungen erbringen und so ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gezielt unterstützen. Sie alle leisten einen wertvollen Beitrag und helfen aktiv dabei, einen Bewusstseinswandel für mehr Familienfreundlichkeit in Österreich herbeizuführen. Nur wenn wir hier gemeinsam – Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – an einem Strang ziehen, können wir unser Ziel, Österreich zu einem noch familienfreundlicheren Land zu machen, erreichen. Mit dem Staatspreis setzen wir hier einen weiteren wichtigen Schritt“, so die Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend, Dr. Juliane Bogner-Strauß, anlässlich der gestrigen Verleihung.

Der Staatspreis basiert auf Landeswettbewerben, die in den einzelnen Bundesländern durchgeführt werden. Die jeweils drei Bestplatzierten können in weiterer Folge zum Staatspreis einreichen. Ausgezeichnet wurden die Sieger in insgesamt fünf Kategorien – von Klein-, Mittel-bis Großbetrieb, öffentlich-rechtliche und Non-Profit Unternehmen und Institutionen. „Alle Nominierten und Preisträger sind auch Teil des Netzwerks ‚Unternehmen für Familien‘ – der Initiative für mehr Familienfreundlichkeit in Österreich. Als Partner des Netzwerks bekennen sie sich dazu, einen aktiven Beitrag für mehr Familienfreundlichkeit im eigenen Verantwortungsbereich zu leisten, Vorbild und Ansporn für andere zu sein und so Familienfreundlichkeit zu einem Markenzeichen Österreichs zu machen“, betonte die Bundesministerin.

Im Rahmen der Staatspreisverleihung wurde auch der Sonderpreis zum Thema „Bestes Familienfreundliches Employer Branding“ in Kooperation mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu vergeben. Mittels Online-Voting und anschließender Fachjurysitzung wurden die drei besten Employer-Branding-Projekte bestimmt. Bei familienfreundlichem Employer Branding handelt es sich um alle strategischen Maßnahmen, die ein Unternehmen oder eine Institution ergreifen kann, um sich gegenüber potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als attraktiver, familienfreundlicher Arbeitgeber zu präsentieren.

Mit dem Staatspreis bzw. 2. und 3. Platz ausgezeichnet wurden:

In der Kategorie „Private Wirtschaftsunternehmen bis 20 Mitarbeiter/innen“:

1. Platz: ikp Vorarlberg GmbH (Vorarlberg)

2. Platz: hrdiamonds – Personal, Management und Organisationsentwicklung GmbH (Wien)

3. Platz: Haustechnik Farthofer e.U. (Niederösterreich)

In der Kategorie „Private Wirtschaftsunternehmen mit 21-100 Mitarbeiter/innen“:

1. Platz: Hubmann Bau GmbH (Steiermark)

2. Platz: Müller Bau GmbH & Co KG (Vorarlberg)

3. Platz: Ferdinand Porsche FernFH (Niederösterreich)

In der Kategorie „Private Wirtschaftsunternehmen ab 101 Mitarbeiter/innen“:

1. Platz: Allianz Elementar Versicherungs-AG (Wien)

2. Platz: illwerke vkw (Vorarlberg)

3. Platz: FILL Gesellschaft m.b.H. (Oberösterreich)

In der Kategorie „Non-Profit Unternehmen und Institutionen“:

1. Platz: Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz (Steiermark) 2. Platz: Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH (Oberösterreich)

3. Platz: Vorarlberger Kinderdorf (Vorarlberg)

In der Kategorie „Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Institutionen“:

1. Platz: Karl-Franzens-Universität Graz (Steiermark)

2. Platz: Veterinärmedizinische Universität Wien (Wien)

3. Platz: Landeskrankenhaus Feldkirch (Vorarlberg)

Sonderpreis zum Thema „Bestes Familienfreundliches Employer Branding“:

1. Platz: Klinikum Wels-Grieskirchen (Oberösterreich)

2. Platz: Haustechnik Farthofer e.U. (Niederösterreich)

3. Platz: BMD Systemhaus GesmbH (Oberösterreich)

