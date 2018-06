Literaturfestival O-TÖNE im MuseumsQuartier Wien

Robert Seethaler und Marie Gamillscheg eröffnen das diesjährige Programm am 12. Juli.

Wien (OTS) - Robert Seethaler, Arno Geiger, Milena Michiko Flasar, Norbert Gstrein, David Schalko, Verena Roßbacher, Daniel Wisser und Peter Henisch – an insgesamt acht Donnerstagen im Juli und August bietet das Literaturfestival O-TÖNE im MuseumsQuartier Wien wieder einen Querschnitt durch die große Vielfalt der österreichischen Gegenwartsliteratur mit Lesungen aus viel beachteten Neuerscheinungen des Jahres. Nach dem Erfolg der Vorjahre wird zudem die von Literaturexpertin Daniela Strigl kuratierte Debüts-Schiene fortgesetzt.

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag 12. Juli, 20 Uhr von Bestseller-Autor Robert Seethaler mit seinem eben erschienenen Buch „Das Feld”. Vor ihm liest die junge, in Berlin lebende Grazer Autorin Marie Gamillscheg aus ihrem Debüt „Alles was glänzt“. Zum traditionellen musikalischen Auftakt präsentiert der Wiener Lied- und Klangkünstler Stefan Sterzinger im Trio Auszüge aus seinem im Herbst erscheinenden neuen Album.

In den kommenden Wochen folgt hochkarätige literarische Prominenz mit Arno Geiger („Unter der Drachenwand“, 19.07.), Milena Michiko Flasar („Herr Kato spielt Familie“, 26.07.), Norbert Gstrein („Die kommenden Jahre“, 02.08.) und David Schalko („Schwere Knochen“, 09.08.). Abschließend stehen ab Mitte August drei Buchpremieren bzw. Vorab-Lesungen aus Herbsttiteln auf dem Programm: Verena Roßbacher („Ich war Diener im Hause Hobbs“, 16.08.) und Daniel Wisser („Königin der Berge“, 23.08.) sowie zum Festivalabschluss am 30. August Peter Henisch, welcher anläßlich seines 75. Geburtstages aus seinem neuen Buch „Siebeneinhalb Leben“ und aus den wiederveröffentlichten Klassikern „Der Mai ist vorbei“ und „Pepi Prohaska Prophet“ lesen wird.

Die jeweils vor den Hauptlesungen stattfindenden Debüts-Lesungen bestreiten Yara Lee („Als ob man sich auf hoher See befände“, 19.07.), Barbara Rieger („Bis ans Ende, Marie“, 26.07.), Ljuba Arnautovic („Im Verborgenen“, 02.08.), Helmut Neundlinger („Eins Zwei Fittibaldi“, 09.08.), Tanja Paar („Die Unversehrten“, 16.08.), David Fuchs („Bevor wir verschwinden“, 23.08.) und Bernhard Strobel („Im Vorgarten der Palme“, 30.08.).

O-TÖNE 2018 mit O-TÖNE DEBÜTS

Aktuelle Österreichische Literatur im MuseumsQuartier

12.07. bis 30.08., jeden Do, 20h

MQ Höfe (Schlechtwetter: Arena21)

Eintritt frei

Eine Kooperation mit dem MuseumsQuartier Wien

12.07. Eröffnung, MQ Haupthof

Live: Stefan Sterzinger

O-Töne Debüts: Marie Gamillscheg „Alles was glänzt”

Eröffnungslesung: Robert Seethaler „Das Feld”

Moderation: Katja Gasser



19.07. MQ Haupthof

O-Töne Debüts: Yara Lee „Als ob man sich auf hoher See befände”

Lesung: Arno Geiger „Unter der Drachenwand”

Moderation: Daniela Strigl



26.07. MQ Hof 8 Boule Bahnen

O-Töne Debüts/Buchpremiere: Barbara Rieger „Bis ans Ende, Marie”

Lesung: Milena Michiko Flasar „Herr Kato spielt Familie”

Moderation: Klaus Kastberger



02.08. MQ Hof 8 Boule Bahnen

O-Töne Debüts: Ljuba Arnautovic „Im Verborgenen”

Lesung: Norbert Gstrein „Die kommenden Jahre”

Moderation: Paul Jandl



09.08. MQ Haupthof

O-Töne Debüts: Helmut Neundlinger „Eins zwei Fittipaldi”

Lesung: David Schalko „Schwere Knochen”

Moderation: Günter Kaindlstorfer



16.08. MQ Hof 8 Boule Bahnen

O-Töne Debüts: Tanja Paar „Die Unversehrten”

Buchpremiere: Verena Rossbacher „Ich war Diener im Hause Hobbs”

Moderation: Sebastian Fasthuber



23.08. MQ Hof 8 Boule Bahnen

O-Töne Debüts/ Buchpremiere: David Fuchs „Bevor wir verschwinden”

Buchpremiere: Daniel Wisser „Königin der Berge”

Moderation: Sebastian Fasthuber



30.08. Abschlussveranstaltung, MQ Haupthof

O-Töne Debüts/Buchpremiere: Bernhard Strobel „Im Vorgarten der Palme”

75. Geburtstag Peter Henisch „Siebeneinhalb Leben” (Neuerscheinung),

„Der Mai ist vorbei” und „Pepi Prohaska Prophet”

Moderation: Daniela Strigl

