Gertraud Salzmann als neue ÖVP-Nationalratsabgeordnete angelobt

Folgt auf das Mandat von Stefan Schnöll

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Zu Beginn der heutigen Plenarsitzung des Nationalrates wurde MMMag. Gertraud Salzmann aus Saalfelden, Bundesland Salzburg, angelobt. Die Juristin und Pädagogin Gertraud Salzmann folgt auf das Mandat von Stefan Schnöll, der nach der Landtagswahl in Salzburg als Landesrat für Verkehr, Infrastruktur und Sport Mitglied der Salzburger Landesregierung geworden ist.

MMag. Mag.iur. Gertraud Salzmann wurde am 18.6.1964 in Saalfelden geboren. Nach der Matura absolvierte Salzmann mehrere Universitätsstudien: das Lehramtsstudium Selbständige Religionspädagogik an der Universität Salzburg, das Diplomstudium der Fachtheologie an der Universität Salzburg, das Lehramtsstudium Geschichte und Sozialkunde an der Universität Salzburg, das Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Linz. Derzeit belegt Salzmann noch das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht und das Dissertationsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Linz. Darüber hinaus hat Salzmann mehrere Akademielehrgänge abgeschlossen.

Gertraud Salzmann lehrt seit vielen Jahren an verschiedenen Institutionen. So etwa an der Bundeshandelsakademie St. Johann/Pongau, an der Hauptschule und der Polytechnischen Schule in St. Johann/Pongau, an der Tourismusschule in Bischofshofen und aktuell am Bundesgymnasium/Bundesrealgymnasium in Zell am See.

Salzmann engagierte sich in vielen Interessensvertretungen für Schule und Bildung, so als Bundesobfrau der Vereinigung christlicher Lehrerinnen und Lehrer der allgemeinbildenden und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen - Landesverband Salzburg, als Mitglied des Fachausschusses der AHS-LehrerInnen in Salzburg und der Landesleitung AHS-LehrerInnen in Salzburg. Sie arbeitet am Parteiprogramm der ÖVP Salzburg mit, ist Dienstrechtsreferentin der GÖD AHS, Mitglied der Bundesleitung AHS, Vorsitzende der Landesleitung AHS in Salzburg, Mitglied der Salzburger Schulpartner und Mitglied im Bundesvorstand der GÖD Frauen.

Politisch ist Salzmann als Mitglied im Vorstand der ÖAAB-AHS Landesgruppe Salzburg, als Bildungsreferentin der ÖVP-Pinzgau, als Parteiobmann-Stellvertreterin Saalfelden und – ab 14.6.2018 - als Mitglied im Präsidium ÖAAB Salzburg tätig.

Gertraud Salzmann ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. (Schluss)

