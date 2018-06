Studienberatung vor Ort oder per Whatsapp: FH Technikum Wien eröffnet neues Infocenter

Mehrköpfiges Beratungsteam liefert Orientierung rund ums technische Studium.

Wien (OTS) - Was genau ist Biomedical Engineering? Kann ich ohne Einser in Mathe überhaupt ein Informatik-Studium bewältigen? Und nicht zuletzt: Ist Technik überhaupt etwas für Mädchen? Als technische Hochschule ist man mit vielen Fragen konfrontiert. Seit langem setzt die FH Technikum Wien deshalb auf eine Rundum-Studienberatung, wie sie im deutschsprachigen Raum nur wenige bieten. Dieses Angebot ist nun noch einmal deutlich ausgebaut worden: Im neu eingerichteten Infocenter am Hauptstandort der FHTW steht ein mehrköpfiges Team mit Rat und Tat zur Verfügung. Neben der Möglichkeit zur Beratung vor Ort ist das Infocenter telefonisch, per E-Mail und auch per Whatsapp erreichbar.

„Technische Studiengänge sind nicht immer selbsterklärend. Außerdem müssen wir Hemmschwellen und Vorurteile abbauen – nicht nur bei unseren Interessentinnen und Interessenten, sondern auch bei deren Eltern“, sagt Gabriele Költringer, Geschäftsführerin der FH Technikum Wien. „Deshalb haben wir unsere Studienberatung ausgebaut und räumlich gebündelt. Das neue Infocenter ist von Weitem erkennbar und bietet eine angenehme Atmosphäre.“

Die Kernzielgruppe für Bachelor-Studiengänge ist unter 20 Jahre alt. Wer mit dieser Altersgruppe zu tun hat, weiß, dass der Griff zum Telefonhörer nicht mehr so leicht vonstatten geht wie in den Generationen davor. Deshalb ist das FHTW-Infocenter unter anderem auch auf Whatsapp vertreten und führt dort schon seit längerem täglich Beratungsgespräche durch.

Infocenter der FH Technikum Wien

Erreichbar w erktags von 10:00 bis 16:00 (nach vorheriger Vereinbarung sind auch Termine zwischen 09:00 und 18:00 möglich)

(nach vorheriger Vereinbarung sind auch Termine zwischen 09:00 und 18:00 möglich) Persönliche Beratung vor Ort am Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

Kostenlose Telefon-Hotline: 0800 500 300

Whatsapp: +4366488963052

Whatsapp: E-Mail: studienberatung@technikum-wien.at

studienberatung@technikum-wien.at Weiter Infos und Hinweise zum Datenschutz: www.technikum-wien.at/infocenter



Fotomaterial zum Infocenter zum Download aus der FHTW-Cloud: https://www.technikum-wien.at/pressefotos-infocenter

Fachhochschule Technikum Wien

Die FH Technikum Wien wurde gegründet, um Menschen für ein technisches Studium zu begeistern und auf die Nachfrage nach technischen Spitzenkräften in der Industrie zu reagieren. In den 22 Jahren ihres Bestehens hat sie 9.600 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht. Heute umfasst das Bildungsangebot 12 Bachelor- und 18 Master-Studiengänge, 5 Master-Lehrgänge und zahlreiche maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote. Mehr als 4.400 Menschen studieren an Österreichs einziger rein technischer Fachhochschule. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie.

