Kabarett und Weltmusik im Ö1 Kulturzelt am Wiener Donauinselfest

Wien (OTS) - Von 22. bis 24. Juni gibt es im Ö1 Kulturzelt auf der Donauinsel wieder Kabarett und Weltmusik – heuer u.a. mit Martina Schwarzmann, Lukas Resetarits und Gery Seidl, Ankathie Koi, Ernst Molden, den Jewish Monkeys und Landstreich plus. Ö1 überträgt täglich live von der Donauinsel: am Freitag, den 22. Juni ab 19.30 Uhr, am Samstag, den 23. Juni ab 19.05 Uhr und am Sonntag, den 24. Juni ab 18.15 Uhr.

Am Freitag, den 22. Juni präsentiert Lukas Resetarits ab 19.30 Uhr sein Programm „70er – leben lassen“. Im Anschluss dreht Gery Seidl ab 20.30 Uhr mit „Sonntagskinder“ die Uhr zurück zu seiner Geburt. Wiener Blond & das Original Wiener Salonensemble schauen ab 21.30 Uhr mit ihrer charmant „goscherten“ und grantigen Musik zurück auf das gute alte Wien bevor Ankathie Koi ab 22.30 Uhr mit quietschbuntem Dancepop die 80er Jahre wieder auferstehen lässt.

Am Samstag, den 23. Juni beantworten die Science Busters rund um Martin Puntigam ab 19.00 Uhr in „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ Fragen wie „Wenn ein Außerirdischer vor meiner Tür steht, bin ich stärker?“. Ab 20.00 Uhr gewährt Martina Schwarzmann mit „Genau richtig“ Einblicke in den Wahnsinn ihres ganz normalen Lebens. Ernst Molden & Band präsentieren ab 21.00 Uhr ihre neue Platte „Hurra“ und um 22.00 Uhr stürmen die Jewish Monkeys – eine Band aus Israel zwischen zirkushaftem Chanson und punkig-energetischem Pop – mit den Songs ihres Albums „High Words“ die Bühne.

Ulrich Michael Heissig ist Erfinder der Kunstfigur Irmgard Knef, einer mittlerweile hoch betagten Chanson-Kabarettistin, die mit ihrem Programm „Sommer, Sonne, Knef“ am Sonntag, den 24. Juni das Programm im Ö1 Kulturzelt eröffnet. Sie singt sich ab 18.15 Uhr in die Herzen der Zuschauer/innen. Weiter geht es um 19.15 Uhr mit „Auftakt 2018“ der Formation Landstreich plus des Akkordeonisten Krzysztof Dobrek und des Kabarettisten Christof Spörk. Und ab 20.15 Uhr lassen die Gewürztraminer mit den absolut tanzbaren Gitarrenrhythmen ihres Albums „Sau nice“ das Programm im Ö1 Kulturzelt mit einer Mischung aus Jazz, Pop, Gypsy, HipHop, Rock, Balkan, Techno und Reggae ausklingen. Außerdem bietet das Kinderprogramm „Ö1 Minis“ täglich von 13.00 bis 20.00 Uhr Schminken, Spielen und Basteln im Ö1 Kinderzelt, mit Workshop-Stationen des Hauses der Geschichte Niederösterreich und des mumok und Brettspielen der WienXtra Spielebox. Detaillierte Informationen zum Programm auf der Ö1 Kulturinsel sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/donauinselfest .

